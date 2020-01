Erfolgsmodell Österreich-Kanzler: Gemkow setzt auf Wiener Top-Agentur

Leipzig

Für den Hamburger PR-Experten Heiko Notter (Agentur „ Kolle Rebbe“) war das Urteil klar. „So muss ein Plakat gestaltet sein“, lobte er im LVZ-Check der OBM-Wahlplakate Optik und Kernbotschaften von CDU-Kandidat Sebastian Gemkow (41). Hinter der scheinbaren Leichtigkeit der Gemkow-Plakate verbergen sich PR-Strategen, die europaweit zu den gefragteste Werbeagenturen gehören.

Nach LVZ-Informationen setzt der CDU-Kandidat mit der sächsischen Landes-CDU bei der Plakatwerbung auf die Wiener Top-Agentur „Blink“. Sie entwarf im Sommer 2019 auch die erfolgreiche Werbe-Kampagne für den österreichischen (Jung)-Kanzler Sebastian Kurz (33, ÖVP). „Wir haben uns für diese Agentur entschieden, weil sie mit ihrer klaren und modernen Bildsprache für viele erfolgreiche Kampagnen verantwortlich ist“, sagte Tilo Schumann, der vom CDU-Landesverband das Leipziger „Team Gemkow“ unterstützt, gegenüber lvz.de.

Unterstützung schon für Kretschmer

Die Kontakte zwischen Wien und der Sachsen-CDU gibt es dabei schon länger. „Blink“ hatte im Sommer 2019 im Landtagswahlkampf bereits die Plakate für Ministerpräsident Michael Kretschmer gestaltet. Der CDU-Regierungschef ließ sich zudem vom österreichischen PR-Genie Philipp Maderthaner beraten, dessen „Campaigning Bureau“ seit 2013 wesentlich daran beteiligt war, den jungen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zu einer der bekanntesten Polit-Marken in Europa aufzubauen. Maderthaner (38) wurde 2018 in Österreich Unternehmer des Jahres. Die jetzt für Gemkow arbeitende Agentur „Blink“ ist eine eng verzahnte Partner-Agentur von Maderthaner und erhält von ihm Plakat-Aufträge.

Türkis dominiert

Von daher sind die Gemeinsamkeiten in der Kampagne alles andere zufällig: Wie der ÖVP-Kanzler Kurz setzt auch der Leipziger Gemkow auf schnell lesbare Botschaften – und auf emotionale Motive mit Kindern. Zudem spielen beide Kampagnen mit der Farbe türkis. Auf diesen Farbton wurde die ÖVP im Wahljahr 2017 neu getrimmt – und gewann souverän. Von Österreich lernen, heißt also für die Sachsen-CDU siegen lernen? Bei Kretschmer zumindest hat es am 1. September geklappt, er hielt die AfD auf Distanz. Gemkows Team ist jedenfalls von den Wiener PR-Profis überzeugt. „Neben dem Lob des LVZ-Experten hat es schon jede Menge positive Reaktionen gegeben“, sagte Schumann.

Von André Böhmer