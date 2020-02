Ex-SPD-Chef Weißgerber rechnet mit OBM Jung ab

Leipzig

Wiederholt sich gerade die Geschichte und lässt sich Burkhard Jung ( SPD) mit den Stimmen von Linken und Grünen zum Oberbürgermeister wählen wie schon bei seinem Amtsantritt im Jahr 2006? Der frühere Vorsitzende der Leipziger SPD, Gunter Weißgerber, jedenfalls hält das nicht für ausgeschlossen. Damals hatten Linke und Grüne ihre OBM-Kandidaten zugunsten einer Wahl von Jung zurückgezogen. Weißgerber, der zu jener Zeit Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Leipzig-Borna war, erklärte am Mittwoch, dass es seitens der SPD jedoch „weder Absprachen noch Vereinbarungen“ mit der damals unter dem Namen Die Linke. PDS angetretenen Partei gab. Dafür habe es im Parteivorstand auch keine Mehrheiten gegeben.

Weißgerber: Jung traf Absprachen an SPD vorbei

„Es war der Kandidat Burkhard Jung, der als Kandidat die Situation – Macht des Faktischen – ausnutzte und mit Linksaußen Vereinbarungen für den Wahlkampf und für die Zeit darüber hinaus traf“, so der 64-Jährige, der Mitbegründer der SPD in der DDR sowie langjähriger Vorsitzender der Leipziger SPD und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter war. Nach Jungs Wahl zum Oberbürgermeister erhielten die Nachfolger der SED erstmals seit der Friedlichen Revolution einen Sitz in der Leipziger Verwaltungsspitze; Heiko Rosenthal zog 2006 für die Linke als Ordnungsbürgermeister ins Neue Rathaus ein.

Der SPD in Leipzig sei 2006 „nur die Rolle des missmutigen Zuschauers“ zugefallen. „Inmitten des Wahlkampfes einen Konflikt mit dem eigenen Kandidaten öffentlich aufreißen lassen, das wäre auch nicht klug gewesen“, so Weißgerber heute. Er hatte wenig später aus verschiedenen Gründen den Parteivorsitz abgegeben. „Das Verhalten des Kandidaten Jung gehörte zu diesen Gründen“, sagt Weißgerber, der inzwischen der SPD den Rücken gekehrt hat.

Jung wäre seiner Ansicht nach 2006 auch ohne diese Absprachen Oberbürgermeister geworden. Weißgerber: „Das war ihm nicht sicher genug. Deshalb opferte er, was er 1989/90 nicht miterkämpfen konnte: den antitotalitären Grundkonsens innerhalb der SPD Leipzig-Borna“. Nach Strukturreformen heißt sie heute nur noch SPD Leipzig. Für den Ex-Sozialdemokraten ist eines klar: „Die SPD Leipzig hat ihre Zukunft hinter sich.“

