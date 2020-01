Illegale Wahlwerbung für OBM Jung an Leipziger Schulen

Leipzig

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Leipziger OBM-Wahl. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Schon seit Wochen ist das Stadtbild von Plakaten geprägt. Wahlwerbung gehört im Wahlkampf dazu – aber nicht überall hin. In einigen Leipziger Schulen sind in den letzten Tagen SDP-Wahlplakate aufgetaucht. Doch politische Werbung von Parteien ist an Schulen nicht zulässig.

Beschwerden von Eltern und Schülern

In erster Linie Berufsschulen und auch Gymnasien waren von der unfreiwilligen Wahlwerbung betroffen. Am Dienstag erreichte Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) ein erster Anruf, weitere folgten. Schüler und Eltern beschwerten sich über die politische Werbung an Schulen, wie beispielsweise der Berufsschule Dachsstraße. Auch die Leipziger CDU kritisierte die Werbung auf Facebook. „ Wahlwerbung an Schulen ist nicht zulässig“, betont Roman Schulz .„Wir sind der Sache nachgegangen und haben uns mit den Schulen in Verbindung gesetzt“, so der Sprecher des Landesamtes. Insgesamt waren seinen Angaben nach etwa zehn Schulen betroffen.

Die SPD entschuldigt sich

Wie sich herausstellte, wurde die Wahlwerbung von der Leipziger Werbeagentur culturtraeger in den Schulen verteilt. Die SPD hatte die Agentur für ihren Wahlkampf beauftragt, sei aber nicht davon ausgegangen, dass diese auch Schulen mit Plakaten bestücke. Dazu SPD-Stadtrat Christopher Zenker: „Wir haben beim Dienstleister ein Gesamtpaket gebucht. Dabei ist ein Fehler unterlaufen und die Plakate wurden fälschlicherweise auch in Schulen verteilt“. Das sei natürlich nicht zulässig. Seit Dienstag werden die Plakate abgenommen, im Laufe des Mittwochs sollten alle SPD-Plakate an den betroffenen Leipziger Schulen entfernt sein. „Ich kann mich für diesen Fehler nur entschuldigen“, so Zenker.

Inzwischen sollten alle Plakate entfernt sein

Das tat auch die Agentur culturtraeger. „Die beauftragte Agentur hat sich bei uns schriftlich entschuldigt und zugesagt, die Wahlwerbung umgehend zu entfernen“, so Roman Schulz vom LaSuB. „Wir haben den Vorfall zum Anlass genommen, nochmals alle Schulen darauf hinzuweisen, dass politische Werbung an Schulen ein Verstoß gegen das Gesetz ist“, sagte Schulz. Die SPD-Plakate sollten inzwischen entfernt sein.

Von Lilly Günthner