Kandidat Christoph Neumann im Porträt: „Ich will Leipzig seine Seele wiedergeben“

Leipzig

Die Alternative für Deutschland (AfD) will zum ersten Mal nach der Friedlichen Revolution einen gebürtigen Leipziger in den Chefsessel des Neuen Rathauses hieven – und schickt den 55-jährigen Christoph Neumann ins Rennen. Der Unternehmer wurde 1964 in der Leipziger Frauenklinik geboren, ging in eine Kita in der Gustav-Adolf-Straße und anschließend bis zur 10. Klasse in die Gohliser Schiller-Oberschule. Von 1974 bis 1979 spielte er die Kinderrolle in „Das Leben des Galileo Galilei“ von Bertolt Brecht und lernte anschließend an Leipzigs städtischen Theaterwerkstätten den Beruf des Tischlers – als Vorbereitung für seinen Kindheitstraum Feuerwehroffizier.

Politik für „alle schaffenden Menschen“

„Ich kenne Leipzigs Seele“, sagt der verheiratete Vater von zwei Kindern heute. Die Stadt sei schon immer vom Bürgertum vorangebracht worden, „also von allen schaffenden Menschen“, sagt der AfD-Mann. „Dieses Bürgertum hat die Stadt entwickelt. Es bedeutet Bildung, Familie, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und auch die Handwerker. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass diese Menschen für die Politik kaum noch eine Rolle spielen und die Stadt nur noch verwaltet wird. Ich möchte Leipzig seine Seele wiedergeben.“ Mit ihm als OBM wäre es zum Beispiel undenkbar gewesen, dass die Entscheidung über die Freilegung des historischen Pleißemühlgraben gegen ein Bürgervotum von 64 Prozent getroffen wurde, sagt er.

Tischlerlehre in Leipzig

Nach seiner Tischlerlehre wurde Neumann eingezogen und kam zu den Grenztruppen der DDR. „Zum Glück gab es in den zwei Monaten, die ich an der Berliner Mauer Dienst tat, keinen Zwischenfall“, erzählt der Lützschenaer. „Aber ich habe am 9. November 1989 an der Grenzübergangsstelle Chausseestraße miterlebt, wie die Mauer fiel. Das war das Beste, was unserem Land passieren konnte.“

Anschließend wurde Neumann vom Bundesgrenzschutz übernommen und bewachte den Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten, das Schloss Bellevue. Als seine Frau einen Arbeitsplatz in München bekam, zog er dorthin und wurde im gehobenen Dienst der Stadtverwaltung München zum Verwaltungsinspektor ausgebildet. Er studierte an der Bayerischen Beamtenfachhochschule, war im Sozialamt, in der Kämmerei, im Ausländeramt, im U-Bahn-Referat und im Direktorium des Oberbürgermeisters eingesetzt. „Ich traue mir zu, Leipzigs Stadtverwaltung zu leiten. Ich muss mich in diesem Punkt nicht vor Amtsinhaber Jung verstecken, der Religionslehrer ist.“

Geschäfte in Moskau, München und Kiew

Anschließend absolvierte Neumann ein Aufbaustudium als Public-Relations-Berater, beriet bis 2011 Unternehmen und Organisationen in Moskau, München und Kiew. „In Sachen PR macht mir keiner etwas vor“, sagt er. „Ich kann Leipzig mindestens genauso gut präsentieren wie Amtsinhaber Jung.“ Seit 2011 ist Neumann Chef eines eigenen Unternehmens, das sich auf die Integration ausländischer Fach- und Führungskräfte in Deutschland spezialisiert hat. Seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2019 Stadtrat in Leipzig.

Als OBM würde ich zuerst... ... mit dem Ordnungsamt, der Landespolizei und der Bundespolizei die sicherheitspolitische Lage besprechen. Sie hat sich seit über zehn Jahren deutlich verschlechtert. Mit mir gibt es keine Kuschelpolitik mehr mit Leuten die denken, sie könnten machen was sie wollen. Als zweites würde ich mich mit dem Finanzbürgermeister einen Tag in die Kämmerei einschließen und darüber reden, wofür Leipzig Geld ausgibt und wo gespart werden kann, um die gesparten Gelder vorrangig zum Ausbau der Infrastruktur zu investieren. Danach setze ich mich mit den Chefs des Stadtplanungsamtes und des Verkehrs- und Tiefbauamtes an einen Tisch und überlege, wie wir schnellstmöglich eine zeitgemäße Infrastruktur für eine Stadt aufbauen, die einmal 700 000 Einwohner haben wird. Kitas, Schulen und Kultureinrichtungen müssen besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden, damit dort nicht mehr so viele mit den Autos hinkutschen müssen.

Von Andreas Tappert