Kandidatin Katharina Subat im Porträt: „Im Stadtrat darf auch mal gelacht werden“

Leipzig

Warum sie Leipzigs neue Oberbürgermeisterin werden will? „Weil ich es kann und will“, sagt Katharina Subat. Die Kandidatin von „Die Partei“ ist mit sichtlicher Begeisterung im Wahlkampf-Modus. Dabei darf gerne Sekt getrunken werden. „Ich bin seit Anfang Januar voll drin. Jeden Tag gibt es etwas zu tun – und es macht unglaublich viel Spaß mit meinem Team“, sagt die 32-jährige. Ursprünglich kommt Katharina Subat aus Ost-Berlin. Vor zehn Jahren ist sie nach Leipzig gezogen und studiert derzeit Sprechwissenschaften in Halle, wohin sie pendelt. Sie ist Mutter eines dreijährigen Sohnes.

„Die Partei“ ist in Leipzigs Politik keine Unbekannte

Katharina Subat ist seit 2014 im Kreisverband von „Die Partei Leipzig“ aktiv und war bereits im Wahlkampf für die letzte Europawahl und bei der Landtagswahl 2019 aktiv. Neben bundesweiten Erfolgen und zwei Abgeordneten im Europaparlament ist „Die Partei“ auch mit zwei Abgeordneten im Stadtrat vertreten: Thomas „Kuno“ Kumbernuß und Marcel Weiss haben sich dort der Linksfraktion angeschlossen. „Wir wollen im Leipziger Stadtbild vertreten sein“, so die OBM-Kandidatin. Daher nun auch die OBM-Kandidatur.

„ Leipzig raus aus Sachsen “ hat Priorität

Was würde eine Oberbürgermeisterin Katharina Subat in Leipzig verändern? Mit dem „Lexit“ steht ein realitätsfernes Projekt ganz weit oben auf der OBM-To-Do-Liste: „ Leipzig raus aus Sachsen“ fordert „Die Partei“. Leipzig solle sich vom Freistaat befreien, denn hier werde „Menschlichkeit wieder klein geschrieben und Geflüchtete werden verprügelt und verfolgt“, so Subat. Mit einem Volksentscheid solle erwirkt werden, dass Leipzig ein eigenes Bundesland wird. Mit eigenem Landtag und eigenem Polizeigesetz. Statt Polizei-Hundertschaften solle in Connewitz eine Security-Firma aus dem Kiez gewaltvolle Eskalationen wie in der Silvesternacht verhindern. Katharina Subat hatte ihr Sicherheitskonzept am letzten Wochenende mit einem Großplakat vorgestellt, das Sebastian Gemkows Sicherheitskonzept satirisch aufgreift. Zum 365-Euro-Ticket und der viel diskutierten verkehrspolitischen Wende sagt Subat: „Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben“ und fordert: „Tempo 30 in ganz Leipzig“.

Politik mit Humor und Satire

Immer ein wenig Satire, aber immer auch etwas ernst – das scheint das Wahlkampfkonzept zu sein. Ja, sie seien auch eine Satirepartei, sagt Katharina Subat. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch Realpolitik machen“, betont sie. Mit Humor und Satire will die OBM-Kandidatin dem Rechtsruck in Sachsen entgegen wirken. „Dabei legen wir den Finger in die Wunde und wollen mit unseren Aktionen zum Nachdenken anregen.“ Es müsse darüber nachgedacht werden, wie in Deutschland mit Politik umgegangen wird. „Warum darf Politik nicht auch Unterhaltung sein?“, fragt Subat. Sie findet: „Man darf auch im Stadtrat mal lachen.“ Das verstehen nicht alle. Oft werde „Die Partei“ lediglich als Spaßpartei abgetan, moniert Subat. Doch davon lässt sie sich die Laune nicht verderben und sieht dem Wahlsonntag zuversichtlich entgegen.

Als OBM würde ich zuerst... ...ein bis zwei Wochen Urlaub machen. Als Erholung vom anstrengenden Wahlkampf. Dann würde ich mich an den Lexit setzen, denn die Forderung „ Leipzig raus aus Sachsen“ ist bei uns Chefsache. Außerdem würde ich als OBM offener und transparenter agieren. Ich will eine Bürgermeisterin der Menschen und nicht der Wirtschaft sein.

Von Lilly Günthner