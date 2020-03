LIVETICKER: Wer wird Leipzigs Oberbürgermeister?

Knapper geht es kaum: Wie eine Umfrage der INSA-Meinungsforscher im Auftrag der LVZ ergeben hat, liegen beim zweiten OBM-Wahlgang in Leipzig Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) und Herausforderer Sebastian Gemkow (CDU) Kopf an Kopf. Wer am Ende gewinnt, entscheiden am Sonntag auch die noch Unentschlossenen bei Grünen, Linken und AfD.