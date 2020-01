LVZ-Umfrage: Das sagen die Leipziger über die OBM-Kandidaten

Leipzig

470.800 Leipziger sind aufgerufen, am 2. Februar ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Doch wie kommen die Kandidaten an, was trauen die Wähler ihnen zu? Dazu hat das Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA vom 6. bis 10. Januar im Auftrag der Leipziger Volkszeitung 1000 Leipziger befragt. Herausgekommen ist dabei folgendes Bild:

Jung ( SPD ) und Gemkow ( CDU ) führen Bekanntheits-Ranking an

Bekanntheit: Burkhard Jung (61, SPD), der in der repräsentativen Umfrage aktuell mit 35 Prozent der Stimmen vorn liegt, hat einen großen Vorteil. Es ist sein hoher Bekanntheitsgrad, den er gegenüber seinen Mitbewerbern ausspielen kann. Nach 14 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters gibt es in Leipzig wohl kaum jemanden mehr, der den Namen des SPD-Politikers noch nie gehört hat. 94 Prozent der Befragten geben denn auch an, ihn zu kennen.

CDU-Kandidat Sebastian Gemkow (41), den die Befragten mit 20 Prozent der Stimmen auf Platz 2 sehen, ist immerhin noch 74 Prozent der Leipziger bekannt. Auch dem früheren sächsischen Justizminister und heutigem Wissenschaftsminister dürften in diesem Wahlkampf seine öffentlichen Ämter sehr zum Vorteil gereichen.

Mit deutlichem Abstand folgen im Bekanntheits-Ranking mit 61 Prozent Linken-Kandidatin und Stadträtin Franziska Riekewald (39), mit 60 Prozent die Grünen-Bewerberin und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Stadtrat, Katharina Krefft (41), der AfD-Kandidat, Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Christoph Neumann (55) mit 52 Prozent, der Liberale Marcus Viefeld (44) mit 42 Prozent und Ute Elisabeth Gabelmann (38, Piraten) mit 39 Prozent. Letztere – obwohl sie mehrere Jahre dem Stadtrat angehörte – ist selbst in ihrem eigenen Wählerlager allerdings 70 Prozent der Befragten unbekannt.

Gabelmann (Piraten) bei jungen Wählern besonders beliebt

Sympathie:Bei den Sympathiewerten liegt SPD-Amtsinhaber Jung ebenfalls an erster Stelle. 41 Prozent der Befragten finden, er hat eine gute Ausstrahlung. Dabei kommt er bei Frauen (42 Prozent) etwas besser an als bei Männern (40 Prozent). Die Ab-60-Jährigen (51 Prozent) finden ihn deutlich sympathischer als die 18- bis 29-Jährigen (29 Prozent). Außerhalb seines eigenen politischen Lagers sammelt der SPD-Politiker bei Anhängern des FDP-Kandidaten mit 42 Prozent die meisten Sympathiepunkte.

Bei jedem Fünften – genau sind es 21 Prozent – kommt der CDU-Kandidat gut an. Gemkow finden etwas mehr die Männer (22 Prozent) als die Frauen (20 Prozent) sympathisch. Jeder Dritte Ab-60-Jährige findet seine Art, auf Menschen zuzugehen, und seine Ausstrahlung angenehm. Dagegen kommt er bei den jungen Wählern bis 29 Jahre nur bei jedem Zehnten gut weg.

Auch die Grünen-Kandidatin Krefft kommt bei jedem Fünften gut an – exakt sind es 19 Prozent der Befragten. Frauen (22 Prozent) finden sie deutlich sympathischer als Männer (15 Prozent). Auf die meisten Sympathien trifft sie bei den 30-bis 59-jährigen Wählern (21 Prozent). Bei den Jüngeren sind es 16 Prozent, bei den Ab-60-Jährigen 17 Prozent.

17 Prozent der Befragten schätzen Linken-Kandidatin Riekewald als sympathisch ein, wobei auch bei ihr Frauen (19 Prozent) deutlich überwiegen. Bei Männern sind es 15 Prozent. In Sachen Ausstrahlung punktet sie vor allem bei den jungen Wählern (18 Prozent).

Auf den Sympathiewerte-Plätzen folgen Neumann ( AfD) und Gabelmann (Piraten) mit jeweils sieben Prozent und Viefeld ( FDP) mit sechs Prozent. Eine Sonderrolle kommt hier der Piraten-Kandidatin zu: Gabelmann genießt besonders hohe Sympathie bei den 18- bis 29-Jährigen. 18 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe bescheinigen der 38-Jährigen eine gute Ausstrahlung.

Riekewald (Linke) und Krefft (Grüne) fehlt wirtschaftliche Reputation

Durchsetzungskraft, Sozial- und Wirtschaftskompetenz: Befragt danach, was die Leipziger den Kandidaten zutrauen und wie sie diese einschätzen, zeigt sich in der Umfrage wieder mal die Macht des Amtsbonus. Denn die höchsten Werte erreicht der Amtsinhaber und SPD-Bewerber. 36 Prozent bescheinigen Jung Durchsetzungsstärke, 40 Prozent Sozialkompetenz und 36 Prozent Wirtschaftskompetenz. Gegenüber der Wahlumfrage von 2013 konnte er sich in allen drei Kategorien um bis zu acht Punkte verbessern.

Den CDU-Kandidaten halten hingegen nur 23 Prozent für durchsetzungsstark, 20 Prozent für sozial kompetent und 27 Prozent schreiben ihm wirtschaftliche Kompetenz zu. Hier könnte er mit wachsender Bekanntheit im Wahlkampf in den verbleibenden zwei Wochen bis zur Wahl noch aufholen.

Das triff auch auf die Bewerber der anderen Parteien zu, die noch weniger bekannt sind. Entsprechend schlechter fallen auch die Bewertungen aus. Sowohl Riekewald Linke) als auch Krefft (Grüne), die beide seit Jahren dem Stadtrat angehören, traut zwar jeder Fünfte soziale Kompetenzen zu, doch wirtschaftlichen Sachverstand verbinden mit ihnen nur die wenigsten (fünf beziehungsweise sieben Prozent) der Befragten. Bemerkenswert: Anders als bei Jung und Gemkow hält selbst das jeweilige Lager die eigene Kandidatin in Wirtschaftsfragen nicht für kompetent. Nur 24 Prozent ihrer Anhänger sind überzeugt, dass Riekewald die Stadt auch ökonomisch nach vorn bringt, bei Krefft sind es 27 Prozent. Noch weniger sind es nur bei der Piratin; 23 Prozent ihrer Wähler trauen Gabelmann auf diesem Feld Sachverstand zu.

Dem FDP-Kandidaten schreibt jeder zehnte Befragte wirtschaftliche Kompetenz zu. Durchsetzungsstärke und soziale Kompetenz verbinden mit Viefeld nur jeweils drei Prozent.

Den AfD-Kandidaten Neumann halten neun Prozent der Befragten für durchsetzungsstark, sechs Prozent für sozial kompetent und fünf Prozent bescheinigen ihm Sachverstand in wirtschaftlichen Fragen.

Von Klaus Staeubert