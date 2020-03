Nach geplatztem Interview: OBM beantwortet LVZ-Fragen per Mail

Leipzig

Eigentlich wollte die LVZ am Montag ein Interview mit dem wiedergewählten Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) führen. LVZ-Leipzig-Chef Björn Meine hatte sich für 10 Uhr mit Jung vereinbart. Doch das Treffen platzte kurzfristig: Jung hatte um 8.31 Uhr telefonisch mitteilen lassen, dass er LVZ-Reporter Klaus Staeubert nicht sehen wolle. Daraufhin hatte die LVZ den Termin abgesagt und die vorgesehenen Fragen online veröffentlicht.

„Dass ein Politiker festlegen kann, von welchem Journalisten er interviewt wird und von welchem nicht, hat nichts mit Pressefreiheit zu tun“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer, der selbst im Vorfeld der OBM-Wahl drei Talkrunden mit Jung und Herausforderer Sebastian Gemkow ( CDU) moderiert hatte. Jung begründete seine Ablehnung Staeuberts auf Nachfrage damit, dass sich Staeubert am Abend des ersten Wahlgangs (2. Februar) mit Gemkow „in den Armen gelegen“ habe. Staeubert: „Ich habe Sebastian Gemkow nach dem ersten Wahlgang im Neuen Rathaus zur Begrüßung kurz umarmt, wie das heutzutage oft üblich ist.“

Rathaussprecher Matthias Hasberg sandte nun die Antworten zum Interview schriftlich per Mail.

Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl Herr Jung! Sie sind von Connewitz, einem Stadtbezirk, der Sie mehrheitlich gewählt hat (72 zu 25 Prozent), nach Holzhausen gezogen, wo Ihr Herausforderer Sebastian Gemkow Ihnen deutlich überlegen ist (65,5 zu 31,5 Prozent). Spüren Sie hier persönlich den Riss, der durch die Stadt geht? Hier das rote Zentrum, dort die schwarzen Stadtteile ringsherum?

Ich wohne noch zu kurze Zeit in Holzhausen, um das persönlich spüren zu können. Aber wenn wir auf die Ergebnisse schauen und sie über den Stadtplan legen, dann sehen wir einen solchen Riss ganz deutlich. Wir sehen hier im Kleinen, was das ganze Land umtreibt: ein Auseinanderdriften von Stadt und Land, von Metropole und dörflichem Leben.

Warum gibt es diesen Riss?

Schwer zu sagen und ganz sicher gibt es nicht nur den einen Grund dafür. Es hat etwas zu tun mit Zuhören und Gehörtwerden, mit Wertschätzung. Vor allem aber hat es zu tun mit gegenseitigem Respekt vor persönlichen Lebensentwürfen. Nichts ist für eine Gesellschaft schlimmer, wenn die einen den anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben und darüber dann kein Gespräch mehr möglich ist.

Sie haben gewonnen, aber der Sieg war knapp – von Gemkow trennen Sie nur 3358 Stimmen. Wie wollen Sie auf diejenigen zugehen, die Sie nicht gewählt haben? Und dann gibt es ja noch gut 230 000 Leipziger, die gar nicht zur Wahl gegangen sind.

Das Gespräch suchen ist in der Tat der erste und wichtigste Schritt. Und das werde ich jetzt tun: in den nächsten Wochen und Monaten werde ich alle Ortsteile der Stadt Leipzig besuchen. Ich möchte wissen, woher dieses Unbehagen kommt. Es geht mir darum nicht um meine Person; ich möchte besser verstehen, wo es hakt und Möglichkeiten finden, wo und wie wir Brücken bauen können. Mit dem momentanen Auseinanderdriften können wir uns nicht zufriedengeben.

In einer ersten Stellungnahme am Wahlabend erklärten Sie, es habe seitens der CDU viele Verletzungen gegen Ihre Person gegeben. Aber hatten Sie nicht mit der Eröffnung des Lagerwahlkampfs selbst verletzt – und selbst zum Riss durch die Stadt, zur Polarisierung beigetragen? Sie hatten ja unmittelbar nach der verlorenen ersten Runde erklärt: „Es geht jetzt um Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt – oder: rechts gescheitelt, rechts gekämmt.“

Meine Worte waren, das gebe ich zu, ein zugespitztes Bild. In einem Wahlkampf muss das möglich sein. Umso wichtiger, dass wir jetzt zur Sacharbeit zurückfinden. Inhaltlich bin ich aber fest davon überzeugt, dass uns Beharren und Zurückschauen nicht nur nicht weiterbringt, sondern uns in Leipzig zurückfallen lässt, auch wirtschaftlich. Leipzig ist Metropole geworden, weil wir auf Neues, auf Veränderungen, auf Austausch gesetzt haben und setzen. Zurückgezogen in unserem Schneckenhaus werden wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen.

Zu den Kompromissen, die Sie mit den Grünen und den Linken vereinbart haben, gehört unter anderem die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Wurde schon einmal konkret durchgerechnet, woher dafür das Geld kommen soll?

Nein, eine konkrete Summe gibt es noch nicht. Wir reden deutschlandweit über Mobilitätswende und neue Mobilität. Das Auto wird auch zukünftig nicht verschwinden und seine Berechtigung haben. Die Erfahrung zeigt aber auch: Auto fährt man auch aus Gewohnheit, weil man es von klein auf so kennt. Wenn es gelingt, Kinder und Jugendliche mit der gleichen Selbstverständlichkeit an Bus und Bahn heranzuführen, dann ist viel gewonnen. Freie Fahrt für unter 18-Jährige kann da ein Weg sein.

