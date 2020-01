Leipzig

Am 2. Februar wählt Leipzig einen neuen Oberbürgermeister. Nach den ersten Talkrunden zum Thema lädt die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) am Montag, 13. Januar, zu einem eigenen Wahlforum ein. Beginn: 18 Uhr. Ort: das „Felix im Lebendigen Haus“ (Felix Club im 7. Obergeschoss, Alte Hauptpost/Augustusplatz). Dabei sind OBM Burkhard Jung ( SPD), Sebastian Gemkow ( CDU), Franziska Riekewald ( Die Linke), Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen), Marcus Viefeld ( FDP), Christoph Neumann ( AfD), Ute Elisabeth Gabelmann (unabhängig) und Katharina Subat (Die Partei). Die Bewerber stellen ihre Ziele für den Wirtschaftsstandort vor. Durch das Programm führt LVZ-Lokalchef Björn Meine.

Aus Anlass der Wahl hat die IHK ein Positionspapier veröffentlicht – mit ihren Erwartungen an den künftigen OBM. Dabei geht es unter anderem um die Erreichbarkeit von Geschäften, Anforderungen an Parkplätze und Nahverkehr sowie an Plätze in Kitas und Schulen. Gefordert werden zudem eine wirtschaftsfreundlichere Verwaltung, geringere Gebühren und Abgaben sowie mehr Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit.

Die Teilnahme am Forum ist kostenlos; es ist aber eine Anmeldung erforderlich: www.leipzig.ihk.de/wahlforum

Von lvz