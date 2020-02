OBM-Wahl in Leipzig - „Ruhe vor dem Sturm“: So ist die Stimmung in den Wahllokalen

„Heute haben die Wähler das Wort.“ Viel mehr will Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung daher vorerst nicht sagen. Herausforderer Sebastian Gemkow spricht von „Ruhe vor dem Sturm“. Wir haben uns in den Wahllokalen umgehört, was die Wähler zu sagen haben.