OBM-Wahl in Leipzig: Grüne Katharina Krefft vor Rückzug – Linke hält sich Option offen

Leipzig

Nach dem überraschenden Sieg von Sebastian Gemkow ( CDU) im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahlen in Leipzig deuten sich für die zweite Runde bereits erste Personalentscheidungen an. Katharina Krefft (Grüne), die am Sonntag mit zwölf Prozent der Stimmen hinter CDU, SPD und Linken das viertbeste Ergebnis holen konnte, wird sich voraussichtlich am 1. März nicht noch einmal zur Wahl stellen. Linken-Kandidatin Franziska Riekewald hält sich eine erneute Kandidatur bisher noch klar offener – sieht linke Zielsetzungen mit einem möglichen konservativen OBM aber in Gefahr.

Eine offizielle Entscheidung, wie sich die Grünen im zweiten Wahlgang positionieren, soll am kommenden Donnerstag auf einer Mitgliederversammlung getroffen werden. Allerdings nahm Krefft am Montag bereits vorweg: „Es ist doch klar: Mit meinem Ergebnis habe ich jetzt eher keine Position, um im zweiten Wahlgang noch einmal anzutreten. Wir werden bis zum Freitag allerdings auch noch viele Gespräche führen, vor allem auch bezüglich einer anderen Kultur der Zusammenarbeit in der Stadt“, sagte Krefft am Montag gegenüber der LVZ.

Krefft : Wähler nutzen Chance nicht

Zudem zeigte sie sich enttäuscht darüber, dass offenbar schon beim ersten Wahlgang viele Stammwähler ihrer Partei eher strategisch gewählt haben. „Es war für uns sehr schwer, gegen den Tenor eines angeblichen Duells zweier Kandidaten anzukommen. Dass die Wähler ihre Chance im ersten Wahlgang nicht nutzen, ist höchstbedauerlich“, so Krefft weiter. Bei den Stadtratswahlen im Mai 2019 hatten die Grünen mit 20,9 Prozent noch das zweitbeste Ergebnis eingefahren, bei den Landtagswahlen waren es stadtweit 18,2 Prozent Grünenwähler.

Die langjährige Stadträtin Katharina Krefft lieferte sich in den Wahlforen und öffentlichen Debatten vor dem ersten Wahlgang intensive Rededuelle mit Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und mahnte auch dort die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister an. Krefft war ins OBM-Rennen mit der Zielsetzung gegangen, die Stadt Leipzig umweltfreundlicher zu gestalten und dabei eine Mobilitätswende herbeizuführen.

Riekewald : Ziele mit konservativem OBM unvollstellbar

Franziska Riekewald, Kandidatin der Linken und am Sonntag mit 13,5 Prozent Drittplatzierte, ließ eine endgültige Entscheidung über ihr erneute Kandidatur am Montag noch offener. „Der dritte Platz ist ein respektables Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin“, so die 39-Jährige. Darauf aufbauen will sie in den kommenden Tagen nun mit den verschiedenen Parteigremien beraten, wie sich ihre Zielsetzungen bezahlbares Wohnen und Öffentlicher Nahverkehr sowie eine weltoffene Stadt umsetzen ließen.

In den Gesprächen soll auch abgewogen werden, mit welchem Oberbürgermeister diese Ziele machbar erscheinen. „Mit einem einem konservativen OBM-Kandidaten ist das aber wohl eher unvollstellbar“, so Riekewald gegenüber der LVZ. Letztlich behalte sie sich aber beide Optionen – noch einmal anzutreten oder zurückzuziehen – noch bis Freitag vor.

Dann werden wir auch beraten, mit welchem Oberbürgermeister das geht. Allerdings ist das mit einem konservativen Kandidaten wohl eher unvollstellbar“, sagte Rieke

Bis zum kommenden Freitag müssen alle Kandidaten des ersten Wahlgangs im Amt für Statistik und Waheln bekannt geben, ob sie für die zweite Runde am 1. März zur Verfügung stehen.

Von Matthias Puppe