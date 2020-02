OBM-Wahl: Krefft erwägt Rückzug – Neumann will nochmal antreten

Leipzig

Nach dem überraschenden Sieg von Sebastian Gemkow ( CDU) im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahlen in Leipzig deuten sich für die zweite Runde bereits erste Personalentscheidungen an. Katharina Krefft (Grüne), die am Sonntag hinter den Kandidaten von CDU, SPD und Linken mit zwölf Prozent das viertbeste Ergebnis einfuhr, wird sich voraussichtlich am 1. März nicht noch einmal zur Wahl stellen. Linken-Kandidatin Franziska Riekewald hält sich ihre Entscheidung noch offener – sieht linke Zielsetzungen mit einem konservativen OBM aber in Gefahr. AfD-Politiker Christoph Neumann ist dagegen fest entschlossen, es auch in vier Wochen noch einmal zu versuchen.

Bereits am Sonntagabend war angesichts der Stimmenverteilung über Rückzüge im zweiten Wahlgang spekuliert worden. Denn obgleich der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) mit 29,8 Prozent nur Zweiter wurde, hätte er theoretisch mit den Stimmen von Linken und Grünen dennoch eine passable Mehrheit. An diese käme CDU-Wahlsieger Gemkow wohl auch mit AfD-Rückenwind nicht heran. Das rückt das Schlaglicht nun vor allem auf die beiden Kandidatinnen in der zweiten Reihe.

Katharina Krefft (Grüne)

Nicht in der Position, nochmal anzutreten

Offiziell wollen sich die Grünen erst am Donnerstag auf einer Mitgliederversammlung positionieren, jedoch sagte Kandidatin Krefft am Montag gegenüber der LVZ auch: „Es ist doch klar: Mit meinem Ergebnis habe ich jetzt eher keine Position, um im zweiten Wahlgang noch einmal anzutreten. Wir werden bis Freitag allerdings noch viele Gespräche führen, vor allem auch bezüglich einer anderen Kultur der Zusammenarbeit in der Stadt.“

Die 41-Jährige zeigte sich enttäuscht, dass schon beim ersten Wahlgang offenbar viele grüne Stammwähler eher Amtsinhaber Jung gewählt haben. „Es war für uns sehr schwer, gegen den Tenor eines angeblichen Duells zweier Kandidaten anzukommen. Dass die Wähler ihre Chance im ersten Wahlgang nicht nutzen, ist höchst bedauerlich“, so Krefft weiter. Bei den Stadtratswahlen im Mai 2019 hatten die Grünen mit 20,9 Prozent noch das zweitbeste Ergebnis hinter den Linken eingefahren.

Riekewald : Ziele mit konservativem OBM unvollstellbar

Franziska Riekewald, Kandidatin der Linken und beim ersten Wahlgang Drittplatzierte, ließ am Montag die Entscheidung über eine erneute Kandidatur offen. „Der dritte Platz ist ein respektables Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin“, so die 39-Jährige. Darauf aufbauend will sie nun mit den verschiedenen Parteigremien beraten, wie sich bezahlbares Wohnen, preiswerter Öffentlicher Nahverkehr sowie eine weltoffene Stadt umsetzen ließen.

Franziska Riekewald (Linke)

Dabei soll auch abgewogen werden, mit welchem künftigen Stadtoberhaupt diese Ziele machbar erscheinen. CDU-Wahlsieger Gemkow kommt da offenbar nicht in Frage: „Mit einem konservativen OBM-Kandidaten ist das eher unvollstellbar“, so Riekewald am Montag. Letztlich will sie sich die endgültige Entscheidung über Kandidatur oder Rückzug aber noch bis zur Deadline am Freitag offen halten.

AfD-Kandidat fest entschlossen

Ganz anders denkt Christoph Neumann ( AfD), der am Sonntag mit 8,7 Prozent auf Platz fünf der Bewerber einlief. Für die Rechtspopulisten war das angesichts höherer Zustimmung bei vergangenen Wahlen sicher enttäuschend, laut ihrer Interpretation machten manche Anhänger offenbar lieber bei Sebastian Gemkow ihr Kreuz. AfD-Kandidat Neumann will aber dennoch weiter um Stimmen werben.

Christoph Neumann (AfD)

„Er ist fest entschlossen, will es nochmal wissen und hat bisher keinen Zweifel daran gelassen, auch beim zweiten Wahlgang antreten zu wollen. Er hat ja nichts zu verlieren “, so Christian Kriegel, Sprecher des AfD-Kreisverbands am Montag. Allerdings habe auch hier die Partei das letzte Wort: „Eine endgültige Entscheidung wird erst am Donnerstag auf dem Parteitag getroffen“, so Kriegel weiter.

Subat, Gabelmann und Viefeld warten ab

Im hinteren Teil des Kandidatenfeldes überwogen am Montag noch die Wartestellungen. Katharina Subat (Die Partei, 2,4 Prozent) hat zwar Lust auf eine Fortsetzung des Ringens – unterwirft sich aber der Basisdemokratie: „Wir treffen unsere Entscheidung am Donnerstag am Parteitresen“, sagt sie. Wichtig wäre ihr allerdings, dass im zweiten Wahlgang wenigsten eine Frau dabei ist. Marcus Viefeld ( FDP, 1,2 Prozent) hofft auf zeitnahe Klarheit. „Wir entscheiden das gemeinsam auf der Vorstandssitzung am Abend. Ich denke spätestens am Dienstag wird es dazu eine Mitteilung geben“, so Viefeld.

Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten, 0,9 Prozent), die als gemeinsame Kandidatin von ÖDP, DiB und Humanisten ins Rennen ging, will erstmal mit ihren Unterstützern reden: „Ich bin ja für vier Parteien angetreten, mit denen ich nun erst einmal Rücksprache halten will. Darüber hinaus werde ich beobachten, wie sich die anderen entscheiden. Im Ergebnis macht das zwar keinen Unterschied, inhaltlich allerdings schon“, so Gabelmann gegenüber der LVZ.

Bis zum kommenden Freitag müssen alle Kandidaten im Amt für Statistik und Wahlen bekannt gegeben haben, ob sie im zweiten Wahlgang am 1. März noch einmal antreten. Danach werden Wahlzettel gedruckt und die Briefwahl vorbereitet.

Von Matthias Puppe