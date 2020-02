OBM-Wahl in Leipzig: Nach Krefft zieht auch Subat zurück

Leipzig

Da waren es nur noch vier: Nach Katharina Krefft (Grüne) und Franziska Riekewald (Linke) hat auch Katharina Subat (Die Partei) ihre Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig zurückgezogen. Damit tritt mit Ute-Elisabeth Gabelmann (Piraten) voraussichtlich nur noch eine Frau beim zweiten Wahlgang am 1. März an. Neben Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) sind noch der Sieger des ersten Wahlganges, Sebastian Gemkow von der CDU, und AfD-Bewerber Christoph Neumann im Rennen. Ob es für die AfD weitergeht, will die Partei am Freitag verkünden.

Subat unterstützt Jung

Partei-Kandidatin Subat, die im ersten Wahlgang auf 2,4 Prozent kam, gab in einem Statement indirekt eine Wahlempfehlung für den Amtsinhaber Jung ab. "Ein Leipzig mit einem CDU Bürgermeister? Dann kann ich auch gleich nach Dresden ziehen. Möge also Burkhard Jung am 1. März die längere Wurst vorzeigen", heißt es in einer Erklärung auf der Partei-Homepage. Subat nahm damit Bezug zu einer Äußerung Jungs am Wahlabend ("Jetzt geht’s um die Wurst."). Subat: "Bei solch einem Wurstvergleich kann ich als bekennende Vegetarierin und Nichtwurstträgerin (Frau) nicht mithalten. Und ich will es auch nicht."

Zuvor hatte am Donnerstag Grünen-Bewerberin Krefft bekanntgegeben, nicht mehr anzutreten. "Wir übernehmen Verantwortung und ziehen unsere Kandidatur zurück“, sagte Krefft der LVZ am Donnerstagabend nach dem Beschluss der Leipziger Bündnis-Grünen auf einer Mitgliederversammlung. Eine Wahlempfehlung für Amtsinhaber Burkhard Jung gab es von den Grünen nicht.

Krefft wirbt für gemeinsame Politik

Krefft erklärte, die Partei könne sich eine gemeinsame Politik mit Jung vorstellen. Dazu gebe es konkrete Zusagen seitens des Oberbürgermeisters. So wolle man Führungspositionen in der Stadt künftig paritätisch besetzen. Der Radverkehr in Leipzig soll gestärkt und ein Referat für Klimaschutz eingerichtet werden. Um den Auwald zu schützen, plant man, das Wassertourismus-Konzept zunächst auszusetzen. In den Stadtteilen wolle man eine gemeinwohl-orientierte Sozialarbeit befördern und nach Möglichkeit in der Stadt Gemeinschaftsschulen einrichten. Gemeinsam wolle man Club-Kultur und freie Szene stärken.

Auch der Leuschnerplatz und die Markthalle kommen im Falle einer dritten Amtszeit Jungs auf die Agenda. Der Vorplatz des ehemaligen Zentralstadions soll in städtischem Eigentum bleiben, auch die Straßenbahnschleife an der Feuerbachstraße soll kommen, so die Grünen. Bis zum 7. Februar können die Kandidaten sich zurückziehen, dann wird die neue Auswahl vom Wahlausschuss bestätigt.

Linke-Kandidatin Franziska Riekewald zog ihre Bewerbung am Donnerstag ebenfalls zurück, wie schon zuvor FDP-Bewerber Marcus Viefeld. Bis 18 Uhr am Freitag können die Bewerber noch ihre Kandidaturen zurückziehen. Anschließend tagt der Wahlausschuss. Neue Kandidaten sind für den zweiten Wahlgang nicht mehr zugelassen.

joka/nöß