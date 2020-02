OBM-Wahl in Leipzig: Unentschlossene werden Zünglein an der Waage

Leipzig

Nur noch wenige Tage bis zur finalen Entscheidung, wer neuer Leipziger Oberbürgermeister wird. Am Sonntag stellt sich Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) erneut zur Wahl, machen ihm die Herausforderer Sebastian Gemkow ( CDU) und Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten) den Posten aber streitig. Mit Blick auf die Ergebnisse der vergangene Woche veröffentlichten INSA-Umfrage im Auftrag der LVZ, die ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jung und Gemkow prognostiziert, kommt den bisher noch Unentschlossenen eine große Bedeutung zu. Und von diesen gibt es offenbar einige.

Etwa jeder Zehnte der befragten Wahlberechtigten ist laut der Erfurter Meinungsforscher noch unschlüssig, ob er am Sonntag wählen gehen wird und falls ja: Wer davon profitieren soll? Dabei ist das Maß der Unentschlossenheit in den einzelnen Parteilagern unterschiedlich groß. Während Sebastian Gemkow bei den Unionswählern auf weitgehende Geschlossenheit zählen kann – weniger als drei Prozent sind hier noch unschlüssig – ringt Burkhard Jung innerhalb der Sozialdemokraten mit etwa sechs Prozent Wankelmütigen. Auch bei der Dritten im Bunde, Ute Elisabeth Gabelmann, gibt es Unentschiedene im Wahlbündnis. Angesichts der kleinen Anhängerschaft lässt sich das in einer Stichprobe aber kaum realistisch beziffern.

Deutlich größer ist die Unsicherheit natürlich bei denen, deren Kandidaten im zweiten Wahlgang gar nicht mehr antreten. So erklärte jeder dritte befragte FDP-Anhänger, er habe sich für kommenden Sonntag noch nicht entschieden. Angesichts von zuletzt nur etwa 2700 FDP-Wählern dürfte dieses Wählerpotenzial jedoch nur im Promillebereich ins Gewicht fallen.

Grüne, Linke und AfD als Zünglein an der Waage

Klar anders sieht es in den Lagern von Linken, Grünen und AfD aus, die beim ersten Wahlgang zusammen mehr als 34 Prozent auf die Waage brachten. Und da stechen vor allem die Grünen-Wähler heraus: 16 Prozent der bisherigen Unterstützer von Katharina Krefft wissen laut INSA-Umfrage noch nicht, ob sie am Sonntag ins Wahllokal gehen oder wem sie dort ihre Stimmen geben sollen. Bei den Linken ist noch jeder zehnte bisherige Unterstützer von Franziska Riekewald unsicher, was er nun machen soll. Ähnlich sieht es auch bei den AfD-Wählern aus: Jeder zehnte Anhänger des nicht mehr antretenden Christoph Neumann ist laut Umfrage hin- und hergerissen.

Geht man von einer Lagerwahl aus, die sowohl SPD als auch CDU in den vergangenen Wochen forcierten, dürfte Amtsinhaber Jung ( SPD) am Sonntag ob der vergleichsweise vielen Unentschlossenen bei Grünen und Linken die größten Potenziale für Zugewinne haben. Sebastian Gemkow ( CDU) kann derweil auf zusätzliche Stimmen aus dem Lager der AfD hoffen.

Zum Teil klare Ablehnung

Die generell größten Vorbehalte gegenüber den verbliebenen Kandidaten im zweiten Wahlgang gibt es laut Umfrage übrigens in der Anhängerschaft von Grünen und Rechtspopulisten. Knapp 16 Prozent der befragten AfD-Anhänger erklärten, am Sonntag nicht zu wählen oder ihre Stimme ungültig machen zu wollen. Etwa zwölf Prozent der Grünen wissen derweil schon, dass sie definitiv keinen der verbliebenen Kandidaten unterstützen werden.

Die zweite INSA-Umfrage zur OBM-Wahl in Leipzig hatte ergeben, dass Jung ( SPD) in der Wählergunst mit 48 Prozent Unterstützung knapp vorn liegt. Gemkow folgt dahinter mit 46 Prozent, Gabelmann versammelt laut Umfrage immerhin sechs Prozent der Wähler. Während Jung neben den Stimmen aus seiner Partei auch von Linken und Grünen profitiert, kommen bei Gemkow ( CDU) neben den Unionstimmen vor allem einige AfD-Prozente hinzu. Die Piratin Gabelmann kann ihr Ergebnis aus dem ersten Wahlgang durch Zugewinne von Die Partei, aber auch von Linken und Grünen verbessern.

