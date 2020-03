Piraten-Kandidatin wurde im Wahlkampf offenbar eingeschüchtert und bedroht

Leipzig

Oberbürgermeister-Wahlkampf mit bitterem Beigeschmack: Vor dem zweiten Wahlgang am Sonntag hat es offenbar massive Einschüchterungsversuche gegen Piraten-Kandidatin Ute Elisabeth Gabelmann (38) gegeben. Sie sollte damit zugunsten des SPD-Bewerbers Burkhard Jung ( SPD) zum Aufgeben gezwungen werden. „Man hatte mir implizit gedroht“, schrieb sie auf Twitter.

Einschüchterungsversuche in sozialen Netzwerken

Gabelmann sagte am Dienstag auf LVZ-Anfrage: „Als klar war, dass ich im zweiten Wahlgang wieder antreten werde, haben bei der SPD wahrscheinlich einige angefangen zu rechnen und zunächst niedere Chargen auf mich angesetzt.“ Die netzaffine Politikerin bekam im ersten Wahlgang 2089 Stimmen. SPD-Amtsinhaber Jung unterlag in der ersten Runde überraschend dem CDU-Bewerber Sebastian Gemkow und war daher im entscheidenden zweiten Wahlgang auf jede Stimme angewiesen. Jedenfalls hätten sich auf einmal ihr völlig unbekannte Personen immer wieder in Online-Diskussionen auf ihren Kanälen eingemischt, so Gabelmann, und versucht, sie psychisch unter Druck zu setzen. „Es war nichts, wogegen man juristisch vorgehen könnte“, sagte sie. Doch das Ziel der verbalen Attacken im Netz sei für sie klar und unmissverständlich gewesen: Sie sollten sie dazu bewegen, auf ihre Kandidatur zu verzichten. Ein Festhalten an der Bewerbung würde nur dem konservativen Kandidaten nützen. Sie werde zu Gemkows „Steigbügelhalter“, wurde ihr unverblümt vorgehalten. Gabelmann wurde als „Spoiler“-Kandidatin (englisch für Verderber). Damit wird in der Politikwissenschaft ein Minderheitskandidat bezeichnet, der einem ihm politisch näher stehenden Kandidaten Stimmen entzieht und so einem dritten Bewerber zum Sieg verhilft.

Linken-Politiker vermutet CDU hinter Gabelmann-Kandidatur

Die Einschüchterungsversuche in den sozialen Netzwerken hätten sogar zugenommen, je näher der Wahltag rückte. Gabelmann: „Mir wurde dann deutlich gemacht, dass ich mich – um meine Ehre zu retten – öffentlich gegen die Wahl von Gemkow und für Jung aussprechen müsse.“ Noch am Wahltag witterte der Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat, Sören Pellmann, eine Verschwörung hinter der Gabelmann-Kandidatur. Auf Twitter schrieb er: „Die Fragen bleiben am Ende: Wem nützt diese Kandidatur? Hat die CDU gut zugeredet?“

„Für den Fall, dass Gemkow gewinnt, hatte ich Vorbereitungen getroffen“

Für Gabelmann kam ein Rückzug jedoch nie in Betracht. Sie sah sich als Alternative für all jene, die – wie sie selbst auch – weder Jung noch Gemkow wählen würden. Schließlich war sie im zweiten Wahlgang von 7540 Leipzigern (3,3 Prozent) gewählt worden. Jung lang am Ende trotz Unterstützung von Linken und Grünen nur mit 3358 Stimmen (1,5 Prozentpunkte) vor dem CDU-Mann. Gabelmann: „Für den Fall, dass Gemkow gewinnt, hatte ich Vorbereitungen getroffen.“ Wohl auch aus Sorge vor physischer Gewalt.

Politisch aktiv bleiben will Gabelmann auch nach der OBM-Wahl: „Wenn eine Stadtgesellschaft so gespalten ist, dann ist es dringend nötig, miteinander zu reden.“ Deshalb wolle sie die von ihr begonnenen Bürgerkonferenzen fortsetzen.

Von Klaus Staeubert