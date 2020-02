Polit-Beben in Thüringen heizt Leipziger OBM-Wahlkampf an

Leipzig

Das Polit-Beben von Thüringen heizt auch den Leipziger Oberbürgermeisterwahlkampf an – und bringt die CDU nach dem sensationellen Sieg ihres OBM-Kandidaten Sebastian Gemkow im ersten Wahlgang unter Druck.

„Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen von AfD und CDU in Thüringen macht uns fassungslos“, schrieben am Mittwoch die Leipziger Parteivorsitzenden Adam Bednarsky (Linke), Holger Mann ( SPD), Ulrike Böhm und Matthias Jobke (Grüne) in einer gemeinsamen Erklärung. „Wer Wählerwillen ignoriert und mit dem Faschisten Björn Höcke zusammenarbeitet, hat die gesellschaftliche Mitte verlassen“, heißt es in dem Statement der vier Leipziger Parteichefs weiter. „Dieser unfassbare Dammbruch für die Demokratie zeigt, was es auch in Leipzig zu verteidigen gilt. Wir werden nicht zulassen, dass der demokratische Konsens kippt.“

Jung : CDU und AfD arbeiten Hand in Hand zusammen

Auch SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung, der nach seiner überraschenden Niederlage am Sonntag weiter um eine dritte Amtszeit kämpft, zeigte sich „schockiert“. Unter dem Hashtag „#obmle20“ twitterte er: „Dammbruch in # Thüringen, # CDU & # AfD arbeiten Hand in Hand zusammen.“ Jung hatte noch am Wahlabend eine Gefahr von rechts heraufbeschworen und damit dem Wahlkampf eine neue Richtung gegeben: Weg von Sachthemen wie Sozialwohnungen oder 365-Euro-Ticket, die offenbar nicht den gewünschten Effekt beim Wähler zeigten, hin zum klassischen Links-gegen-Rechts-Lagerwahlkampf. Obwohl der SPD-Politiker Gemkow und die CDU dabei nicht namentlich erwähnte, war klar, wen er mit seinen Worten meinte, als er sagte, es ginge bei der OBM-Wahl jetzt „um Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt – oder rechts gescheitelt, rechts gekämmt“.

Gemkow : Keine Zusammenarbeit mit der AfD

CDU-Bewerber Gemkow wehrt hingegen alle Versuche ab, ihn in die politische rechte Ecke zu drängen. „Die Entwicklung in Thüringen betrachte ich mit großer Sorge“, sagte er. „Für mich ist klar, dass keine Bürgerinnen und Bürger ausgegrenzt werden dürfen, aber eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt nicht infrage.“

Feist : Jung lässt sich von Juliane Nagel und ihren Leuten unterstützen

Ebenso wies CDU-Kreisvorsitzender Thomas Feist jede Nähe zur AfD zurück. „Die sächsische CDU hat sich klar positioniert“, erklärte er. „Wir grenzen uns von der AfD ab.“ Jungs Andeutungen, die CDU spekuliere im zweiten Wahlgang auf Wählerstimmen aus dem AfD-Lager, sollten nur von seinem eigenen Versagen ablenken. „Es gibt keine Zusammenarbeit mit AfD und Linken“, so Feist, „aber offenbar hat Burkhard Jung überhaupt keine Berührungsängste zu Juliane Nagel und ihren Leuten, von denen er sich gerne unterstützen lässt, um im Amt zu bleiben.“ Die Landtagsabgeordnete der Linken hat ihre Hochburg im Leipziger Süden. Ihre politischen Gegner werfen ihr immer wieder eine Nähe zu Linksextremen vor.

Wenn ein Landesthema zum Kommunalwahlkampfthema wird

Der CDU-Vorsitzende zeigte sich zudem überrascht, dass ausgerechnet Jung die Ministerpräsidentenwahl jetzt im OBM-Wahlkampf thematisiert. „Ein Landesthema in Thüringen hat mit einer Kommunalwahl in Leipzig nichts zu tun“, so Feist und spielte den Ball an Jung zurück. Dieser hatte sich darüber beklagt, dass Gemkows Wahlkampf stark auf Sicherheit ausgerichtet ist, obwohl Polizei Ländersache ist. Feist: „Ein Thema wie Sicherheit, bei dem Burkhard Jung nicht glänzen kann, ist plötzlich kein kommunales, sondern ein Landesthema? Und jetzt holt er ein Landesthema hierher, um es im Kommunalwahlkampf zu verwurschten! Das ist doch völliger Quatsch.“

Droese : Ein gutes Zeichen, das in Sachsen Schule machen sollte

Leipzigs AfD-Chef Siegbert Droese erklärte zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: „Die Situation ist nicht 1:1 mit Leipzig zu vergleichen. Nichtsdestotrotz hat Thüringen gezeigt, dass es möglich ist, einen linken Ministerpräsidenten aus dem Amt zu bekommen, wenn das bürgerliche Lager geschlossen auftritt. Das ist ein gutes Zeichen, das auch in Sachsen Schule machen sollte.“

Ob Gemkow sich weiter dem von Jung eröffneten Lagerwahlkampf verweigern und auf Sachthemen setzen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich die AfD nun verhält. Auf ihrem Kreisparteitag will sie am Donnerstag entscheiden, ob ihr OBM-Kandidat Christoph Neumann weiter im Rennen bleibt. „Wenn Christoph Neumann nicht noch mal antritt, kann Jung gegenüber Gemkow argumentieren: Im Zweifelsfall werden Sie mit Stimmen von Leuten gewählt, die vorher die AfD gewählt haben. Wollen Sie das?, erklärte der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger. Wenn Neumann noch mal antritt, dann ziehe die AfD-Karte nicht mehr.

Weitere Stimmen auf Twitter:

Oliver Gebhardt, Stadtrat Linke: Das erklärt, warum die CDU nicht mit ihrem Logo oder Namen auf den Plakaten von gemkow2020 ist. Immer schön anschlussfähig zur AfD bleiben. Thüringen zeigt, was scheinbar lang geplant scheint. Ich warte minütlich auf den Wahlaufruf der AfD.

Mathias Weber, Stadtrat Linke: Nach der Wahl in Thüringen sollte den gemkow-Wähler*innen klar sein wohin die Reise in Leipzig mit einem CDU-OBM führt ....

Benedict Rehbein, früherer OBM-Kandidat der Wählervereinigung: Und so kam er, der Moment, in dem ich mich vollumfänglich für die SPD Leipzig und Burkhard Jung als obmle2020 ausspreche. Um Erfolge der CDU Sachsen zu verhindern. Nicht wegen d. Person Gemkow sondern wegen Thüringen. Bin immer noch fassungslos. Das darf uns nicht passieren!

Daniela Kolbe, Bundestagsabgeordnete der SPD: Merke, wenn es um Macht geht, arbeiten FDP und Union auch mit der AfD zusammen. Einfach ekelhaft. Das einzige was hilft sind progressive Mehrheiten!

Jürgen Kasek, Stadtrat der Grünen: Heute scheint es angemessen daran zu erinnern, dass die Machtergreifung des Faschismus 1930 einst in Thüringen seinen Anfang nahm. Es geschah in der Mitte, durch die Mitte und der Faschismus ist wieder da. Wenn der Faschismus wiederkehrt wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus sondern: Hallo, ich bin der Kandidat der Mitte. Vor dem Hintergrund der OBM Wahl in Leipzig und dem Geschehen in # Thüringen sollte jedem/r klar sein was die Stunde geschlagen hat. Man muss ab jetzt davon ausgehen, dass auch die CDU Leipzig bei der OBM Wahl mit der AfD paktieren wird bzw jedenfalls deren Stimmen dankend annimmt. Das kann niemand wollen.

Von Klaus Staeubert, Andreas Tappert, Björn Meine und Frank Döring