Publikumsfrage: Ist OBM Jung überarbeitet?

Leipzig

Die LVZ-Kuppel war bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Leipziger nutzen knapp einen Monat vor der Wahl die Gelegenheit, die sechs aussichtsreichsten OBM-Kandidaten live zu erleben. Schon die anderthalbstündige Talkrunde mit LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und Lokalchef Björn Meine verfolgte das Publikum lebhaft. Immer wieder gab es Zwischenapplaus, Gelächter und laute Kommentare aus den Sitzreihen. In der letzten halben Stunde konnten die Zuschauer eigene Fragen stellen.

„Sie haben ziemlich viele Themen und ziemlich viele Posten,“ richtete sich Lehramtsstudent Mark Püschel (22) an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Sie sind 61 Jahre alt – meinen Sie nicht, dass Sie sich damit ein bisschen überarbeiten?“ Die Frage sorgte für Gelächter. Jung, seit 2006 Oberbürgermeister, konterte jedoch schlagfertig: „Wenn Sie meinen, ich sei dafür zu alt, kommen Sie doch Montagabend zum Volleyball, dann schauen wir mal, wer gewinnt.“ Gleich danach beantwortete er routiniert die Anschlussfrage zur Situation von Leipzigs Schulen.

Lehramtsstudent Marc Püschel (22) Quelle: André Kempner

Auch Rentner Klaus Poetzsch (67) wandte sich an Amtsinhaber Jung. Warum die Stadt so viel Geld an Matthias von Hermanni gezahlt habe, den früheren Chef des Leipziger Betriebes für Beschäftigungsförderung (bfb), der wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt war, jedoch freigesprochen wurde. Der frühere Spitzenbeamte war 2018 von der Stadt in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Zuvor erhielt er vom Rathaus rund zehn Jahre lang volle Bezüge, obwohl er die meiste Zeit davon zu Hause blieb. „Herr von Hermanni ist nicht verurteilt und nicht so bestraft worden, dass man ihm sein Gehalt kürzen konnte“, antwortete OBM Jung. „Wir haben dafür gesorgt, dass er im Rahmen der Möglichkeiten trotzdem eingesetzt wurde und dann endlich in den Vorruhestand gegangen ist“, sagte Jung.

Rentner Klaus Poetzsch (67) Quelle: André Kempner

Julia Lang und Christian Merkel gehörten mit ihren 24 Jahren eindeutig zu den jüngsten Zuschauern des OBM-Wahlforums in der LVZ-Kuppel. „Das war sehr interessant für mich, die Kandidaten mal persönlich zu erleben, besonders, wie sie auf kritische Fragen reagieren“, sagte Merkel im Anschluss. Geboren im hessischen Alsfeld und nicht verwandt mit Kanzlerin Angela Merkel, zog es den studierten Messe- und Eventmanager vor fünf Jahren an die Pleiße. „Eine richtig gute, informative Veranstaltung, wo die Meinungen aufeinanderprallen“, lobte er. Er hätte sich allerdings eine noch größere Themenbreite gewünscht, bedauerte, dass der Komplex Wirtschaft wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr behandelt werden konnte.

Messe- und Eventbauer Christian Merkel Quelle: André Kempner

Julia Lang Quelle: André Kempner

Julia Lang, die in Bochum geboren wurde, lebt erst seit einem Jahr in der Messestadt und fand das LVZ-Wahlforum „richtig spannend und gut moderiert“. „So konnte ich die Kandidaten kennenlernen und mehr über die Stadt erfahren.“ Sie interessiert sich besonders für die Umwelt und den öffentlichen Nahverkehr, findet die Ticketpreise in Leipzig sehr hoch und würde daher das 365-Euro-Ticket begrüßen. Die junge Frau, ebenfalls im Messe- und Eventbereich tätig, wollte sich unvoreingenommen informieren und sei noch nicht ganz sicher, wer nun der beste Kandidat oder die beste Kandidatin ist. Für Christian Merkel war Amtsinhaber Burkhard Jung an diesem Abend am überzeugendsten. Allerdings sehe er dessen vorausgegangenes Streben in ein hohes Sparkassenamt kritisch. Die beiden 24-Jährigen bedauerten, dass so wenig junge Leute unter den zahlreichen Gästen in der Kuppel waren. „Das ist echt ein tolles Format, um sich in relativ kurzer Zeit komplex zu informieren“, sagte Christian Merkel, und fügte hinzu: „Wir werden auf alle Fälle davon erzählen.“

Von Lilly Günthner und Anita Kecke