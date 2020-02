SPD ohne Hochburgen in Leipzig

Leipzig

Das Amt für Statistik und Wahlen legte am Freitag eine zusammenfassende Analyse der drei Urnengänge 2019 vor. Demnach hat in Leipzig nur die SPD keine echten Hochburgen. Bei den Stadtrats-, Europa- und Landtagswahlen 2019 schnitten die Sozialdemokraten in jeweils verschiedenen Ortsteilen überdurchschnittlich ab, so Amtsleiter Christian Schmitt: „Dafür haben wir keine gute Erklärung.“

CDU am Ortsrand stark

Am besten lief es für die SPD in Summe noch in Schönau, Probstheida, Sellerhausen-Stünz, Marienbrunn, Lößnig. Klare Hochburgen hatten hingegen andere Parteien.

CDU: Thekla, Plaußig-Portitz, Baalsdorf, Althen-Kleinpösna, Hartmannsdorf-Knautnaundorf.

Grüne: Zentrum-Nordwest, Reudnitz-Thonberg, Südvorstadt, Schleußig, Lindenau.

Die Linke: Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Südvorstadt, Connewitz, Lindenau.

AfD: Mockau-Nord, Meusdorf, Liebertwolkwitz, Lausen-Grünau, Grünau-Nord.

FDP: Zentrum, Zentrum-Ost, Zentrum-Nord, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Lindenthal.

Die Partei: Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Connewitz, Lindenau, Altlindenau.

Freie Wähler: Baalsdorf, Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen-Rückmarsdorf, Lützschena-Stahmeln, Seehausen.

Von Jens Rometsch