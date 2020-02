In der LVZ-Umfrage zur Leipziger Oberbürgermeisterwahl Anfang Januar lag CDU-Kandidat Sebastian Gemkow mit 20 Prozent deutlich hinter Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), der auf 35 Prozent kam. Bei der Wahl am 2. Februar hat Gemkow dann Jung auf Platz zwei verwiesen. Wir fragen den Chef des Umfrageinstituts INSA, Hermann Binkert, warum sich Umfrage- und Wahlergebnis so unterscheiden.