So bewerben sich Leipzigs OBM-Kandidaten um das Amt

Leipzig

Kurz und knackig sollten die sechs OBM-Kandidaten antworten – in jeweils einer Minute. Die Frage: Warum sollten die Leipziger gerade Sie am 2. Februar 2020 wählen?

Marcus Viefeld ( FDP/44): „Ich glaube an die Zukunft dieser Stadt. Seit 22 Jahren bin ich Internetprogrammierer und habe erlebt, welche Innovation aus dem Netz kommt. Mit Digitalisierung können wir unsere Prozesse in der Stadtverwaltung effizienter machen und die Mitarbeiter vom Papier und Staub des letzten Jahrtausends befreien. Wir haben so eine Hasenfüßigkeit in dieser Stadt erlebt und in unsere DNA überführt. Ich stehe genau für das Gegenteil.“

Katharina Krefft(Grüne/41): „Ich möchte Verantwortung für diese Stadt übernehmen, bin seit 15 Jahren Stadträtin. Das heißt für mich beispielsweise, eine ganz andere Führungskultur zu etablieren. Eine Oberbürgermeisterin steht für ihre Mitarbeiter ein, nicht nur, wenn es etwas zu feiern gibt. Ich möchte echte Teilhabe und viel mehr Beteiligung der Bürger organisieren. Mit einer Grünen wird die Stadt viel grüner – für alle sichtbar. Damit wir gut hier leben können.“

Franziska Riekewald(Linke/39): „Es wird Zeit für eine ostdeutsche Oberbürgermeisterin in der größten ostdeutschen Stadt. Mit meinen wirtschaftlichen Erfahrungen und Kenntnissen möchte ich ein solidarisches Leipzig gestalten. Mit weniger Staus, mehr ÖPNV, bezahlbarem Wohnraum und lebenswerter Individualität. Natürlich brauchen wir ein linkes Leipzig – das steht der Stadt gut zu Gesicht. Ich möchte Leipzig so verändern, dass mehr Leipzig für alle herauskommt.“

Christoph Neumann ( AfD/55): „Ich möchte Leipzig, meiner Stadt, die Seele wiedergeben. Ich habe das Gefühl, dass diese Stadt in den letzten Jahren nur verwaltet wurde. Das Bürgertum hat die Stadt entwickelt. Wenn wir das bekämpfen, können wir Leipzig nicht voranbringen. Bürgertum bedeutet Bildung, Familie, Kultur und Wissenschaft. Und auch die Handwerker dürfen wir nicht verprellen. Wir brauchen die schaffenden Menschen dieser Stadt, ob nun mit Hand oder Hirn.“

Für zwei der Bewerber gab es eine Zusatzfrage: Ist der OBM-Job für Sie nur ein Notnagel? Denn Sebastian Gemkow ist frisch gekürter Wissenschaftsminister in Sachsen, Amtsinhaber Burkhard Jung wollte Präsident beim Ostdeutschen Sparkassenverbund werden.

Sebastian Gemkow ( CDU/41): „Der sächsische Ministerpräsident hat mich gebeten, in diesem Kabinett wieder Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen die Hochschulvereinbarung aktualisieren. Er weiß aber, dass es mein Herzenswunsch ist, meine Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, zu gestalten. Das hat er akzeptiert. Ich habe Leipzig in den 1980er-Jahren erlebt, weiß, wie heruntergekommen es war und wie es sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Darauf können wir stolz sein, ich lebe hier unheimlich gern. Und ich möchte die Stadt weiter gestalten, damit meine Kinder und die nächste Generation sie genauso liebenswert vorfinden wie wir heute.“

Burkhard Jung ( SPD/61): „Ganz unbescheiden schaue ich mit Stolz auf die letzten 14 Jahre zurück. Seit 1991 bin ich in Leipzig ganz und gar zu Hause. Dabei habe ich immer dafür gekämpft, dass Leipzig in die Liga der großen europäischen Metropolen aufsteigt. Gemeinsam ist uns etwas Unglaubliches gelungen. Wir haben in den letzten zehn Jahren 100 000 Menschen dazugewonnen, die Arbeitslosigkeit auf unter sechs Prozent gedrückt. Wir sind eine attraktive und lebenswerte Metropole – dafür möchte ich weiterkämpfen. Bei den Morddrohungen und Anfeindungen finde ich es nicht verwerflich, im letzten Jahr darüber nachgedacht zu haben, ein neues Amt anzustreben. Daraus habe ich gelernt. Ich stehe mit Leib und Seele für Leipzig.“

LVZ-Forum zur OBM-Wahl 2020 Leipzig in der LVZ-Kuppel in Leipzig. Ute Elisabeth Gabelmann Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner

Im Publikum saß auch Ute-Elisabeth Gabelmann (38) von der Piratenpartei, die ebenfalls Oberbürgermeisterin werden möchte: „Ich trete als einzige Kandidatin überparteilich an. Da müssen Sie sich nicht zwischen links, rechts, irgendetwas dazwischen, unten oder oben entscheiden. Die Bürgermeisterin ist für alle da. Ich bin eine Frau und Ostdeutsche. Aber das ist eigentlich irrelevant. Wichtiger ist: Vollmundige Versprechung ohne Erklärung, wie es gehen soll, werden Sie von mir nicht hören. Ich bin in Leipzig verknallt.“

Von Mathias Orbeck