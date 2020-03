So lief der Tag in Leipzigs Wahllokalen

Leipzig

In der Connewitzer Apollonia-von-Wiedebach-Schule, Sonntag kurz nach 13 Uhr: Im Wahllokal geht ein Blitzlichtgewitter nieder, als Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und seine Frau Ayleena ihre Wahlscheine einwerfen. Beide wirken angespannt; Siegesgewissheit sieht anders aus. „Haben Sie einen Plan B, Herr Jung? – „Nein, habe ich nicht“, sagt der amtierende Rathauschef. „Lehrer werden doch gesucht...“ – Jung ist von Beruf Religionslehrer. „Ja, das wäre eine Option“, antwortet er zögerlich. „Aber wenn es dazu kommen sollte, werde ich genug Zeit haben, darüber nachzudenken.“

OBM-Kandidat Sebastian Gemkow (CDU) mit seiner Frau Nadezda. Quelle: Andre Kempner

„ Jung macht seinen Job ganz ordentlich“

Dass Burkhard Jung an diesem regnerischen Sonntag seinen Job an Sebastian Gemkow ( CDU) verlieren könnte, scheint kurz nach 13 Uhr in dem Connewitzer Wahllokal unmöglich: In hellen Scharen stürmen die Connewitzer trotz Mittagszeit in die beiden Wahllokale. Und kaum einer macht ein Geheimnis daraus, wer sein Favorit ist – Jung hat in diesem von Linken dominierten Stadtteil ein Heimspiel.

Armin Zarbock gibt in der Apolonia-von-Wiedebach-Oberschule seine Stimme ab Quelle: André Kempner

„Ich bin wählen gegangen, weil in der Umwelt und Verkehrspolitik noch eine Menge zu tun ist“, meint etwa Armin Zarbock. Der 55-jährige Schauspieler will bessere Bedingungen für Fußgänger, Fahrradfahrer und die Nutzer des Nahverkehrs. „ Jung macht seinen Job ganz ordentlich“, sagt er. Dass sich der SPD-Mann von den Linken und den Grünen unterstützen lässt, ist für ihn kein Problem. Auch nicht, dass der Amtsinhaber vor einigen Monaten zur Sparkasse nach Berlin wechseln wollte. „Er wollte halt noch einmal ein bisschen Geld machen, und das hat nicht geklappt.“

„Diesmal sind besonders viele Neuwähler erschienen“

Eine junge Frau mit Nasenring fordert auch einen besseren Nahverkehr. Gleichzeitig müssten Luxussanierungen im Stadtteil erschwert werden. „Die Mieten müssen für die Leute hier bezahlbar bleiben“, sagt sie, will aber ihren Namen nicht verraten.

Christiane Bauer wünscht sich weniger Polizei in Connewitz. Quelle: André Kempner

Die Connewitzerin Christiane Bauer ist zur Wahl gegangen, damit die Polizei in ihrem Stadtteil nicht mehr so präsent ist. „Mir macht das Auftauchen der Polizei Angst“, meint die 37-Jährige.

Der stellvertretende Wahlleiter Sven Eichler hat entdeckt, dass diesmal bei ihm besonders viele Neuwähler erschienen sind. „Einige waren beim ersten Wahlgang nicht dabei, sind aber jetzt gekommen“, erzählt er. „Das ist ungewöhnlich.“

„Mir gefällt die Entwicklung in Connewitz nicht“

OBM Jung ist da schon weg. Denn er hat vor kurzem ein Einfamilienhaus in Holzhausen bezogen und ist schon zurückgefahren – sein Wahlschein war noch auf die Connewitzer Schule ausgestellt worden.

Günter Müller ärgert sich über die Gewalt in Connewitz. Quelle: André Kempner

In der Gohliser Schule an der Breitenfelder Straße sieht es ähnlich aus: Obwohl Regenschauer niedergehen, strömen viele Gohliser in die Wahllokale. Einer davon ist Günter Müller. Der 80-Jährige verrät ungefragt, dass er seine Stimme nicht Amtsinhaber Jung gegeben hat, sondern dessen Herausforderer Sebastian Gemkow ( CDU). „ Jung hat zwar vieles gut gemacht,“ meint der Senior, „aber mir gefallen die Entwicklungen in Connewitz nicht.“ Gegen die gewalttätige linksextreme Szene müsse viel mehr getan werden.

„Die Mieten klettern immer höher“

Nach ihm betritt Detlef Gierok das Wahllokal. „Ich bin erst vor einem knappen Jahr von Halle nach Leipzig gezogen“, erzählt der 56-Jährige. „Ich will, dass Leipzigs Oberbürgermeister mehr an Pendler wie mich denkt und zum Beispiel im Mitteldeutschen Verkehrsverbund stärker dafür eintritt, dass dort bessere Verbindungen nach Sachsen-Anhalt entstehen.“ Auch die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt haben den Angestellten dazu bewogen, seine Stimme abzugeben. „Es müssen viel mehr Wohnungen entstehen, damit die Mieten nicht weiter so steigen“, meint er. „Die klettern immer höher – wer soll das später als Rentner noch bezahlen können?“

Detlef Gierok will mehr Engagement gegen steigende Mieten. Quelle: André Kempner

Auch in Gohlis drängen deutlich mehr Wähler an die Wahlurnen als bei der letzten OBM-Wahl vor sieben Jahren. „Ich mache das seit über 20 Jahren“, erzählt Wahlvorsteher Michael Kinne. „Diesmal sind die Leute selbst in der Mittagszeit gekommen.“

„Alles ist so teuer geworden“

Im Leipziger Osten hat die Stadtverwaltung unter anderem in der Schule in Czermaks Garten Wahllokale eingerichtet. In einem davon hat Irena Rudolph-Kokot als Leiterin des Wahllokals das Sagen. Bei der Vizechefin der Leipziger SPD werfen die Seniorinnen Herta Schellenberg und Ingrid Schönwälder ihre ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne. Beide wohnen im Wintergartenhochhaus. „Für mich ist wichtig, dass der Nahverkehr nicht noch teurer wird“, sagt die 80-jährige Schellenberg. Schönwälder sieht das ähnlich. „Alles ist so teuer geworden“, meint die 82-Jährige. „Leider auch die Veranstaltungen im Theater und im Gewandhaus.“

Herta Schellenberg (rechts) und Ingrid Schönwälder (zweite von rechts) geben ihre Stimmen bei Irena Rudolph-Kokot (links) ab. Quelle: André Kempner

Beide Rentnerinnen erhoffen sich von Leipzigs neuen Oberbürgermeister, dass er mehr an die finanzschwachen Rentner denkt und die Preise bändigt. Ob sie das eher Jung oder Gemkow zutrauen, behalten sie für sich. Die Entscheidung der OBM-Wahl könnte an diesem Sonntag knapp ausfallen.

Von Andreas Tappert