So lief die LVZ-Umfrage zur OBM-Wahl: INSA-Chef Binkert erklärt Methodik und Ergebnisse

Hermann Binkert (55), Jurist und ehemaliger Staatssekretär, ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Erfurter Markt- und Sozialforschungsinstitutes INSA-CONSULERE. INSA feierte im November 2019 sein 10-jähriges Jubiläum. Im Interview erklärt er die Befragungsmethodik und interpretiert einige Ergebnisse.

Herr Binkert, mit welcher Methodik hat INSA die Leipziger befragt?

Mit unserem INSA-Modus Mixta. Das ist ein Methodenmix, mit dem wir die Leute telefonisch und online befragen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 erzielten wir damit das genaueste Umfrageergebnis. Es war am dichtesten dran am Wahlresultat.

Wie genau funktioniert dieser Methodenmix?

Es wurden im Falle der Umfrage in Leipzig zwei Drittel telefonisch befragt und ein Drittel online, meistens ist es aber eine 50:50-Verteilung. Die Online-Befragten werden über mehrere Online-Panel ausgewählt, wobei wir ausschließen, dass dieselbe Person über mehrere Panels teilnimmt. Bei der telefonischen Befragung haben wir einen Nummernstamm, generieren aber beim Festnetztelefon die letzten zwei Ziffern durch einen Zufallsgenerator neu und beim Mobiltelefon die letzten drei Ziffern. Es kann also jeder angerufen werden, auch der, der nicht im Telefonbuch steht. In Mehrpersonenhaushalten möchten wir dann mit dem erwachsenen Familienmitglied sprechen, das zuletzt Geburtstag hatte – dadurch kommt noch ein zusätzlicher Zufallsfaktor hinein.

Wie repräsentativ sind die Ergebnisse?

Sehr. Bei den 1000 Befragten in Leipzig gibt es eine statistische Fehlertoleranz von etwa 3 Prozent plus und minus. Wir halten uns genau an die soziodemografischen Daten und bilden diese in der Stichprobe ab. Daher haben wir in Leipzig nach den ersten Tagen nur noch jüngere Wahlberechtigte befragt. Denn die über 60-Jährigen waren eher bereit, an der Umfrage teilzunehmen. Da hatten wir schnell proportional genauso viele befragt, wie dem Bevölkerungsanteil in der Messestadt entsprechen. Bei den Jüngeren war es aufwendiger, sie repräsentativ abzubilden.

Wie beurteilen Sie das Ergebnis der OBM-Wahlumfrage?

Es ist ein sehr plurales Feld, eine große Zersplitterung. Das spricht für die Kandidaten und für die Stadt. Es ist doch ein gutes Klima, wenn viele antreten und sich einbringen wollen für Leipzig. Es überrascht mich nicht, dass der Amtsinhaber vorn liegt und die CDU den ernsthaftesten Herausforderer stellt.

Die Umfrage sieht Amtsinhaber Jung zwar als Favoriten, aber weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Sind 35 Prozent nicht wenig für den langjährigen OBM? Immerhin steht Leipzig heute in vielem besser da als bei seinem Amtsantritt vor 14 Jahren.

Was erreicht wurde, nehmen die Leute für selbstverständlich. Man wird selten für das gewählt, was man schon geschafft hat, sondern für das, was man für die Zukunft verspricht. Zudem kandidiert Jung für eine Partei, die im Moment keinen Rückenwind verspürt. Und bei der Zersplitterung, die es gibt, sind 35 Prozent eine gute Ausgangsbasis für einen zweiten Wahlgang, den er auch gewinnen kann. Da bei OBM-Wahlen die Wahlbeteiligung in der Regel gering ist, zählt die Stimme derer, die zur Wahl gehen, doppelt oder dreifach. Es kommt also auf die Wahlmobilisierung an. Das gilt auch für Jungs stärksten Herausforderer Sebastian Gemkow.

Bei der letzten OBM-Wahl 2013 war die Wahlbeteiligung wirklich niedrig, 40,7 Prozent im ersten und 34,2 Prozent im zweiten Wahlgang. In Ihrer Umfrage sind es aber nur rund zehn Prozent, die nicht wählen würden – neben den 15 Prozent, die nicht wissen, wen sie wählen sollen. Wie kommt das?

Wer nicht wählen geht, der nimmt in der Regel auch nicht an politischen Umfragen teil. Die Betreffenden lehnen meist gleich ab und werden daher in den Studien nicht adäquat abgebildet. Der Anteil der Nichtwähler ist also meist höher als in den Umfragen.

Könnte Gemkow Stimmen vom AfD-Kandidaten ziehen, falls Christoph Neumann im zweiten Wahlgang nicht mehr antritt?

Kaum. AfD-Anhänger wählen in der Regel nicht die CDU, sondern gehen dann eher nicht zur Wahl. Gemkow kann nur auf Stimmen von der FDP hoffen und selbst Wähler mobilisieren. Auf die Wahlbeteiligung kommt es an.

Welcher Kandidat kann von den Ereignissen in Connewitz profitieren?

Das hilft eher dem CDU-Kandidaten, weil man der CDU grundsätzlich eine höhere Kompetenz bei Sicherheitsthemen zuspricht.

Generell bekommt aber Burkhard Jung die besten Bewertungen.

Das ist der Amtsbonus. Er ist derjenige, der schon zeigen konnte, dass er es kann. Ihn kennen die meisten. Zudem hat ein Oberbürgermeister etwas Präsidiales, Überparteiliches an sich. Ein Landesminister wie Gemkow hat es da schwerer.

Interview: Anita Kecke

