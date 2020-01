So wollen die OBM-Bewerber Leipzigs Wirtschaft weiter voranbringen

Leipzig

„Wie halten Sie es mit der Leipziger Wirtschaft?“, wollte IHK-Präsident Kristian Kirpal am Montagabend von den Kandidaten für den Leipziger Oberbürgermeister-Posten wissen. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig hatte dazu ins Restaurant „Felix“ am Augustusplatz eingeladen. Rund 250 Leute nahmen die Einladung an – und erlebten einen spannenden Abend.

Kulturwandel im Rathaus gefordert

Kirpal teilte den OBM-Kandidaten gleich zu Beginn die dringendsten Wünsche der Wirtschaft mit: Im Rathaus müsse „die Kultur des Verwaltens durch eine Kultur des Ermöglichens“ ersetzt werden und im Zweifel nicht gegen, sondern für die Anliegen von Firmenlenkern entschieden werden. Außerdem müssten die Gewerbesteuer gesenkt und das „Problem Connewitz“ gelöst werden.

Anschließend erinnerte Moderator und LVZ-Lokalchef Björn Meine Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) an dessen Wahlkampfaussage aus dem Jahr 2006, nach der er die Gewerbesteuer senken wollte, sobald dies wirtschaftlich möglich ist. „Das ist bis heute nicht der Fall“, erwiderte Jung. Mit rund 300 Millionen Euro jährlicher Gewerbesteuereinnahmen liege Leipzig sogar hinter Städten wie Duisburg.

Mehrheit für hohe Gewerbesteuer

Die überparteiliche Kandidatin Ute-Elisabeth Gabelmann pflichtete ihm bei. Bewerber Marcus Viefeld ( FDP) erinnerte Amtsinhaber Jung daran, dass sich mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung viel Geld sparen lasse, mit dem eine Reduzierung der Gewerbesteuer ausgeglichen werde könnte. „Eine Senkung dieser Steuer ist unbedingt notwendig“, so der Liberale.

Sebastian Gemkow ( CDU) will andere Möglichkeiten suchen, um den Unternehmern „etwas zurückzugeben“. Franziska Riekewald (Linke) will die volle Steuer weiter verlangen, um die Wünsche der Wirtschaft zum Beispiel bei der Infrastrukturentwicklung zu erfüllen. Christoph Neumann ( AfD) hielt ihr entgegen, dass Unternehmer ihr Geld gern für Infrastruktur-Investitionen zahlen, „aber nicht, wenn es verschleudert wird“. Katharina Krefft (Grüne) betonte: „Wir brauchen diese Einnahmen weiterhin“.

Gemkow : „Die Zukunft der Stadt liegt im Umland“

Beim Disput über eine wirtschaftsfreundlichere Stadtverwaltung räumte OBM Jung ein, dass es bei der Bestandspflege der heimischen Mittelständler „noch Luft nach oben“ gibt. Katharina Subat (Die Partei) forderte eine „24-Stunden-Öffnungszeit im Rathaus“ und Ute-Elisabeth Gabelmann regte an, die in einigen Stadtteilen leerstehenden Rathäuser günstig Start-ups zur Verfügung zu stellen. Riekewald plädierte für Neueinstellungen im Rathaus, um den Unternehmern mehr kompetente Ansprechpartner anzubieten.

Gemkow forderte, dass Unternehmer mit ihren Anliegen in der Stadtverwaltung nur noch einen Ansprechpartner für alle Ämter haben sollten. Außerdem müsse das Rathaus zielgerichtet Flächen für Neuansiedlungen aufkaufen, um weitere Neuansiedlungen und die Expansion der bestehenden Unternehmen zu ermöglichen. „Die Zukunft dieser Stadt liegt im Umland“, erklärt der Christdemokrat mit Blick auf die in Leipzig kaum noch vorhandenen Ansiedlungsareale. „Ohne die Flächen des Umlandes werden wir unsere Probleme nicht lösen.“ Leipzig sollte jetzt stärker mit dem Umland kooperieren und dabei auch finanzielle Mittel einsetzen.

Jung : „ Polizei ist die beste Prävention“

Kontrovers wurde über Lösungen für die Verkehrsprobleme diskutiert. Während Jung, Riekewald und Krefft für die Einführung eines 365 Euro teuren Jahrestickets warben, forderten Viefeld, Neumann und Gemkow, das Auto nicht zu verdammen. „Ich gönne jedem ein günstiges Ticket, aber wir müssen zuerst unser Nahverkehrsnetz ausbauen – also Takte verdichten, Strecken verlängern und alte Strecken wieder aufleben lassen“, so der CDU-Mann. Gleichzeitig sollte ein Fahrradstraßennetz in untergeordneten Nebenstraßen geschaffen und mit dem Bau von Quartiersgaragen der Parkdruck aus den Wohnvierteln genommen werden. Park & Ride müsse für Autofahrer aus dem Umland deutlich attraktiver werden.

Viefeld konstatierte, dass die linksextreme Gewalt mittlerweile die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Leipzig beeinträchtige. Deshalb dürften die Probleme in Connewitz nicht kleingeredet werden. „Da hat sich über Jahre etwas entwickelt, das überhaupt nicht zu uns passt“, erklärte er. OBM Jung erneuerte seine Forderung an den Freistaat nach mehr Polizisten. „ Polizei ist die beste Prävention“, erklärte er. „Wir brauchen auch endlich Ermittlungsergebnisse.“

Von Andreas Tappert