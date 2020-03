Spannend bis zur letzten Minute

Leipzig

Sonntag kurz vor 18 Uhr im Neuen Rathaus: In der Oberen Wandelhalle, wo die Wahlergebnisse in Echtzeit präsentiert werden, haben sich nur recht wenige Schaulustige eingefunden. Doch das ändert sich schnell. Schon gegen 18.15 Uhr herrscht dort dichtes Gedränge, fast alle Chefs der Leipziger Parteien sind da. 18.27 Uhr: Ein Jubelschrei der CDU-Anhänger hallt durch das Rathaus – die Auszählung der ersten 49 von 477 Wahllokalen zeigt den Christdemokraten Sebastian Gemkow in Führung. Dieser liegt zu diesem Zeitpunkt mit 9864 Stimmen deutlich vor Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) mit 8530 Stimmen.

Ernüchterung nach dem ersten Jubel

Doch nach dem ersten Jubel macht sich bei den Christdemokraten Ernüchterung breit. Denn die bis dahin ausgezählten Stimmen stammen alle vom Stadtrand, die traditionell konservativ wählen. Die am dichtesten besiedelten Gebiete Leipzigs liegen dagegen in und an der Innenstadt – und sind traditionell Hochburgen von Linken, Grünen und SPD.

Trotzdem hält sich Gemkow während der Auszählung noch geraume Zeit vor Jung, doch sein Abstand schmilzt zusehends. Als um 18.30 Uhr die ersten Wahlergebnisse aus den innenstadtnahen Bereichen eintreffen, ist es so weit: Erstmals liegt Jung vor Gemkow – und ein Jubelschrei von Linken, Grünen und SPD-Anhängern hallt durch die Obere Wandelhalle. Von nun an gibt Jung seine Spitzenposition nicht mehr ab – auch wenn sie zeitweise nur hauchdünn ist.

Riekewald : Guter Tag für Leipzig

Im Lager der Linken wird die Auszählung mit Spannung verfolgt. Denn sie hatten sich nach dem ersten Wahlgang hinter Jung gestellt und ihre Anhänger zu dessen Wiederwahl aufgerufen. „Wir wussten, dass es knapp wird“, sagt Franziska Riekewald, die im ersten Wahlgang selbst angetreten war. „Das ist ein guter Tag für Leipzig.“

Die Linken hatten für ihr Stimmverhalten 19 Forderungen an Amtsinhaber Jung gestellt und sollen diese jetzt schrittweise erfüllt bekommen. „Er hat uns zum Beispiel zugesagt, dass schrittweise ein kostenloser Nahverkehr für Jugendliche unter 18 Jahren eingeführt wird“, listet Riekewald auf. „Außerdem wird es keinen Verkauf von kommunalem Eigentum geben.“ Und zur Linderung der Kinderarmut werde in Leipzig eine „Kindercharta“ nach dem Vorbild von Frankfurt (Oder) eingeführt.

Gabelmann : Jung wird Probleme nicht lösen

Skeptisch verfolgt wird die Auszählung von Ute-Elisabeth Gabelmann (Piraten), die als Außenseiterin im ersten und im zweiten Wahlgang gegen Jung und Gemkow angetreten war. „Dieses Wahlergebnis bedeutet sieben Jahre Stillstand“, erklärt sie. „ Jung hat es schon vor der Wahl nicht geschafft, Probleme wie Wohnen, Nahverkehr, Schulen und Kitas zu lösen, er wird es auch nach der Wahl nicht schaffen.“ Außerdem wirft sie ihm vor, die Stadtgesellschaft „massiv gespalten“ zu haben. „Er hat den Wählern suggeriert, mit dem CDU-Kandidaten gehe die Welt unter“, so Gabelmann. „Und das hängt Jung jetzt weiter an.“ Sie fürchtet, dass bei der nächsten Wahl noch mehr Leipziger die AfD wählen könnten und die Zahl der Nichtwähler wieder ansteigt. Zufrieden war sie nur mit ihrem eigenen Abschneiden. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe hatte sie 3,3 Prozent der Stimmen erreicht. „Ich habe als einzige meine Stimmen im zweiten Wahlgang fast verdreifachen können“, so das Fazit der Gohliserin.

Feist : Blamables Ergebnis für SPD-Bewerber

CDU-Kreisvorsitzender Thomas Feist betont Jungs hauchdünnen Vorsprung. „Für jemanden, der seit 14 Jahren die Stadt regiert und von den beiden Parteien mit den größten Stadtratsfraktionen unterstützt wird, ist das ein blamables Ergebnis“, sagt er. Jung habe für die Wiederwahl seinen Handlungsspielraum geopfert – durch Zugeständnisse an Linke und Grüne. „Er kann nicht mehr gestalten; er muss jetzt tun, was die anderen verlangen“, so Feist.

Krefft : Es gibt klare Zusagen

Von einem „guten Tag für Leipzig“ spricht dagegen die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft. Auch sie hatte im ersten Wahlgang um das Oberbürgermeisteramt gekämpft, dann aber ihre Wähler aufgerufen, in der zweiten Runde für Jung zu stimmen. „Wir haben dafür von Herrn Jung klare Zusagen bekommen und bauen darauf, dass sie jetzt eingehalten werden“, so Krefft. „Dadurch wird es in Leipzig mit dem Klimaschutz, bei der Mobilität, beim Wohnen und bei der Teilhabe vorangehen.“

Hobusch : Stadt ist gespalten

Von der FDP ist in der Oberen Wandelhalle lediglich der ehemalige OBM-Bewerber und Ex-Stadtrat René Hobusch zu entdecken. Er hatte im Vorfeld öffentlich erklärt, dass er für Jung stimmen wird. „Das knappe Ergebnis zeigt, dass die Stadt gespalten ist“, sagt er, „in einen dynamischen jungen Kern und einen Außenring. Es wird in den nächsten Jahren eine schwierige Aufgabe werden, die Stadt zusammenzuführen.“

Droese : Hoher Preis für Machterhalt

Die AfD verlautbart, Jungs Wahl sei „weder für Leipzig noch für die Demokratie“ gut. „ Burkhard Jung hat in seiner bisherigen Amtszeit gezeigt, dass er alles andere als ein neutraler OBM für alle Leipziger sein kann“, erklärt Siegbert Droese. „Um an der Macht zu bleiben, war er sich im Wahlkampf nicht nur zu schade, mit Linken und Grünen gemeinsame Sache zu machen“, so der AfD-Kreischef. Jung habe sich sogar auf die Seite von Linksextremisten geschlagen, behauptet Droese. „Sein Wahlsieg wird zu einer noch tieferen Spaltung der Stadtgesellschaft führen.“

Um 19.28 Uhr hallen erneut Jubelrufe durch die Obere Wandelhalle, weil Oberbürgermeister Burkhard Jung erscheint. Seine Anhänger rufen „ Burkhard“, „ Burkhard“; es sind aber auch vereinzelte Buh-Rufe zu hören. Kurz darauf erscheint Sebastian Gemkow, der auch mit Jubel und Buhrufen empfangen wird und seine Niederlage einräumt. „Ich gratuliere Burkhard Jung“, erklärt Gemkow.

Am Ende des Wahlabends steht fest, dass Jungs Sieg denkbar knapp ausfällt. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe liegt er nur mit 3358 Stimmen vor Gemkow.

Von Andreas Tappert