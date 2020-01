Wie steht die eigene Partei hinter ihrem OBM-Kandidaten? Wer holt die meisten Stimmen aus anderen Parteilagern? Wer zieht bei welcher Altersgruppe, bei Wählerinnen oder Wählern? In einer Exklusiv-Umfrage der Leipziger Volkszeitung hat INSA die Leipziger befragt.

Oberbürgermeisterwahl in Leipzig

