Unbekannte verteilen fragwürdige Wahlwerbung

Leipzig

Es wirkt nur offiziell: Einige Leipziger haben in den letzten Tagen vor der OBM-Wahl seltsame Wahlwerbung in ihren Briefkästen gefunden. Es sind schlichte in Schwarz-Weiß bedruckte Faltblätter. Auf der Vorderseite steht „Informationen zur Wahl“, darunter prangt das Logo der Stadt Leipzig.

Im Faltblatt selbst finden sich jedoch keine sachlichen Hinweise zur Wahl, stattdessen warnt der Text vor einer angenommenen Überfremdung. Es werden nicht weiter belegte Zahlen angeführt, wie der Anteil an Bürgern mit Migrationshintergrund angestiegen ist, die dann mit einer vermeintlich angestiegenen Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Der Text verweist auch auf den Fall einer Kita, die im vergangenen Jahr ankündigte, kein Schweinefleisch mehr anbieten zu wollen. Auch der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung äußerte sich damals zu dem Fall und verurteilte die Erregung, die in den sozialen Netzwerken herrschte.

Keine rechtlichen Schritte vorgesehen

„Uns sind diese Zettel bekannt“, sagte Matthias Hasberg, Sprecher der Leipziger Stadtverwaltung, auf Nachfrage von LVZ.de. Ihm zufolge wurden ähnliche Flugblätter auch vor der Landtagswahl im vergangenen Sommer verteilt.

Bei dem Logo handele es sich um das Marketing-Wappen der Messestadt, das extra für die freie Verwendung entwickelt wurde. Die Stadtverwaltung verlangt jedoch, dass die Nutzung angemeldet wird. Im aktuellen Fall ist das nicht geschehen. „Wir hätten dem auch nicht zugestimmt, denn genau dieser Fall soll nicht eintreten“, so Hasberg und meint damit die amtliche Wirkung des Flugblattes.

Die Stadtverwaltung will jedoch keine weiteren Schritte einleiten, da die Urheber unbekannt sind und der Inhalt der Flugblätter nicht strafbar ist. Für die meisten Bürger wird wohl auch ziemlich schnell ersichtlich sein, dass es sich bei den Zetteln nicht um offizielle Mitteilungen handelt, sondern die Aufmachung nur zum Lesen verleiten soll. Ob diese Form der Wahlwerbung große Auswirkung hat, wird sich am Sonntag zeigen.

Von tsa