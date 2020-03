Wahlanfechtungen könnten Amtsantritt von OBM Jung verzögern

Leipzig

Leipzigs frisch wiedergewählter Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) muss noch mehrere Hürden nehmen, bis er seine dritte Amtszeit antreten kann. Denn bislang gibt es nur ein vorläufiges Wahlergebnis – erst wenn der Gemeindewahlausschuss dieses Ergebnis überprüft und eventuelle Korrekturen vorgenommen hat, steht das amtliche Endergebnis fest. Diese wichtige Sitzung des Gemeindewahlausschusses findet am Freitag ab 9 Uhr in Raum 270 des Neuen Rathauses statt und ist öffentlich.

Einspruchsfrist läuft ab 14. März

Zwingend notwendig ist anschließend noch die öffentliche Bekanntmachung dieses dann endgültigen Wahlergebnisses. Dies wird im Leipziger Amtsblatt stattfinden, als Veröffentlichungstag ist derzeit der 14. März vorgesehen. Ab dann läuft die Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis – Leipziger können die Wahl dann innerhalb einer Woche anfechten.

Ob das geschehen wird, ist derzeit offen. Bislang liegen keine Wahlanfechtungen im Rathaus vor, doch es gibt erste Anzeichen dafür, dass diese noch eintreffen könnten. So werden aus den Reihen der AfD Zweifel an der korrekten Auszählung der Briefwahlergebnisse laut. Diese seien überraschend hoch für den Amtsinhaber Jung ausgefallen und hätten dessen knappen Wahlsieg erst möglich gemacht, heißt es dort. Auch Zweifel an der rechtmäßigen Auszählung einzelner Wahlbezirke wurden bereits geäußert.

Verpflichtung im Stadtrat am 29. April?

Das Wahlergebnis ist erst gültig, wenn alle Anfechtungen entschieden sind. Ein gewichtiges Wort kommt dabei der Landesdirektion Leipzig zu – sie wägt zum Beispiel ab, ob Anfechtungen so gravierend sind, dass sie für die Wahl „ergebnisrelevant“ werden könnten.

Unabhängig davon läuft die aktuelle Amtsperiode von Amtsinhaber Jung nur noch bis Ende März. Laut sächsischer Gemeindeordnung müsste sich seine neue Amtszeit nahtlos an seine alte anschließen. Werden aber bei der Prüfung des Wahlergebnisses gravierende Einsprüche festgestellt, die eine längere Recherche beanspruchen, bliebe Jung zunächst nur kommissarisch im Amt, bis alles geklärt ist.

Erst danach kann die Verpflichtung des neuen Oberbürgermeisters im Stadtrat erfolgen. Im Büro für Ratsangelegenheiten hieß es am Montag, dass dies auch ohne Wahl-Einsprüche nicht mehr im März zu schaffen sei. Jungs früheste Verpflichtung ist also erst im April möglich. Die entsprechende Stadtratsitzung findet am 29. April statt.

Von Andreas Tappert