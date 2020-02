Was nun, Herr Jung?

Leipzig

Mit viel Beifall wurde Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) von seinen Genossen empfangen. Nach Party war den Sozialdemokraten im Neuen Rathaus allerdings nicht zumute. Mit einem Sieg des CDU-Herausforderers Sebastian Gemkow (41) hatten weder der Amtsinhaber noch seine Anhänger gerechnet. „Ich habe dieses Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet“, sagte Jung und zeigte sich ungewohnt kämpferisch: „Die Leipziger müssen jetzt entscheiden: Vorwärts oder Rolle rückwärts. Wir werden gewinnen“.

SPD-Vorsitzender: Mit Linken und Grünen sehr nah beieinander

Der 61-Jährige schaltete sofort wieder in den Wahlkampfmodus um: „Sicherheit ist das beherrschende Thema gewesen. Aber Sicherheit ist Sache des Freistaates und der Polizei“, betonte er. In Leipzig gehe es um Gerechtigkeit, um soziale Fragen, um die Verkehrs- und Energiewende. Die Mehrheit wolle, dass Leipzig Leuchtturm für ein weltoffenes Deutschland sei. Das sei nur mit den Sozialdemokraten zu erreichen. „Sozialer, bezahlbarer Wohnraum, eine bessere Mobilität, moderne Schule. Ich hoffe sehr, dass diese Themen jetzt den Endspurt bestimmen“, ergänzte Leipzigs SPD-Vorsitzender Holger Mann. Da gebe es den größten Dissens zur CDU. Mit Linken und Grünen sei man hingegen „sehr nah beieinander“.

Gemkow ( CDU ) bewahrt kühlen Kopf

Anders als Amtsinhaber Jung, der seine Partei mit einer emotionalen Rede auf die nächsten vier Wochen Wahlkampf geradezu einschwor, bewahrte Gemkow auch im größten Erfolg der Leipziger CDU seit 30 Jahren kühlen Kopf. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass viele Leipzigerinnen und Leipziger mir entgegengebracht haben“, sagte er. Er habe diesen knappen Wahlausgang erwartet, gehe „mit Demut“ in die nächsten Wochen. Gemkow will jetzt versuchen, viele Menschen zu erreichen. Er habe mit seinen Themen Sicherheit, bezahlbares Wohnen und Mobilität auf genau die Themen gesetzt, „die wichtig für unsere Stadt sind. Nur so können wir unsere Stadt für die nächsten Jahrzehnte fit machen“.

Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist wollte gar nicht so viel kommentieren: „ Leipzig braucht den Wechsel, Leipzig will den Wechsel – das haben wir heute Abend gesehen.“ Wobei vielen Christdemokraten durchaus klar ist, dass dieser Erfolg ein Pyrrhussieg werden könnte, wenn wie schon im Jahr 2006 Linke und Grüne zugunsten des SPD-Bewerbers auf ihre Kandidaturen verzichten. „Aber unter 30 Prozent für einen Amtsinhaber sind schon eine Katastrophe“, machte sich CDU-Fraktionsgeschäftsführer Ansbert Maciejewski Hoffnungen.

Riekewald (Linke): Konservativen OBM verhindern

Auch die Linken fühlten sich irgendwie als Sieger: „Trotz der medialen Zuspitzung auf den Amtsinhaber Jung und den amtierenden Minister Gemkow bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. 15 Prozent wären schön gewesen. Aber ich habe den dritten Platz erreicht“, freute sich Franziska Riekewald (39). Parteichef Adam Bednarsky ergänzte: „Jetzt werden unsere Gremien entscheiden, wie es weitergeht.“ Der Parteivorstand treffe sich am Dienstag. Dort werde die Lage diskutiert. „Ich habe zwar Lust weiterzumachen“, sagte Riekewald. „Es gilt aber auch, einen konservativen Oberbürgermeister zu verhindern. Da müssen wir sehen, wie wir dieses Ziel erreichen.“

Grünen-Abgeordnete: Ideale Ausgangslage für Verhandlungen

Katharina Krefft (41), die erste grüne Oberbürgermeisterin werden wollte, war anzusehen, dass sie mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden war. „Die Verbesserung des Wahlergebnisses gegenüber 2013 ist für uns eine gute Ausgangsbasis, um für ein grüneres Leipzig zu kämpfen“, betonte sie. Dabei gebe es „von der Mobilitätswende bis zum Ausstieg aus der Kohle“ viel Rückhalt in der Stadtgesellschaft. „Eine Wechselstimmung ist bei den Menschen deutlich spürbar.“ Wie es weitergeht, wird nun in den Parteigremien entschieden. Krefft ließ offen, ob sie zu einem zweiten Wahlgang antritt. „Das Entscheidende ist, dass wir für unsere Stadt eine gute grüne Politik bekommen.“ Die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar wurde deutlicher: „Ich hätte nicht gedacht, dass es zwischen Jung und Gemkow so knapp ausgeht. Für Verhandlungen ist das doch eine ideale Ausgangslage.“

AfD prüft Anfechtung der Wahl

Christoph Neumann (55, AfD) räumte ein, dass es nicht gelungen sei, den Leuten sein Verkehrskonzept zu erklären. Viele Leipziger hätten aber taktisch gewählt. „Viele wollen Jung nicht – und viele unserer Wähler haben daher Gemkow gewählt. Das hat uns drei, vier Prozent gekostet“, so AfD-Kreisvorsitzender Siegbert Droese. Er hätte sich gerne ein zweistelliges Ergebnis für seine Partei gewünscht, war aber trotzdem mit dem Wahlausgang zufrieden: „Die SPD hat eine Klatsche bekommen.“ Ob die AfD in den zweiten Wahlgang geht, werde ein Kreisparteitag am Donnerstag entscheiden. Droese kündigte zugleich an, dass seine Partei eine Anfechtung der Wahl prüfen lasse. Grund sei die Wahlwerbung des Amtsinhabers Jung in öffentlichen Schulen. „Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Neutralitätsgebot“, so der AfD-Chef. „Ein schmutziger Wahlkampf.“

Viefeld ( FDP ): Wichtige Themen auf der Strecke geblieben

Auch Marcus Viefeld (44, FDP) hatte sich mehr erhofft, als die 1,2 Prozent, die er schließlich einfahren konnte. „Der Wunsch nach einem Wechsel an der Rathausspitze hat in diesem Wahlkampf die entscheidende Rolle gespielt“, ist er überzeugt. Wichtige Themen seien dabei auf der Strecke geblieben. „Ohne uns hätte es das Thema Digitalisierung zum Beispiel nie in den Wahlkampf geschafft.“ Am Montag wollen die Parteigremien entscheiden, ob die FDP beim zweiten Wahlgang am 1. März noch mal antritt.

Wenn der „peinliche Reigen des Kungelns“ der Parteien vorbei sei, will Ute Elisabeth Gabelmann (38, Piraten) entscheiden, ob sie weitermacht. Nicht im Rathaus bei der offiziellen Wahlpräsentation dabei war übrigens Die Partei, die ihre „Wahlsiegparty“ bereits am Nachmittag in einem Lokal an der Eisenbahnstraße feierte. Wer wirklich ins Rathaus einzieht, entscheidet sich am 1. März – beim zweiten Wahlgang. Dann reicht für den Sieg die einfache Mehrheit.

Von Mathias Orbeck und Klaus Staeubert