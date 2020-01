Droht nach der Kitakrise in Leipzig nun eine Schulkrise? Beim LVZ-Forum zur OBM-Wahl ging es auch um die schulpolitischen Grundsätze der OBM-Kandidaten. Die Stadtelternratsvorsitzende Nancy Hochstein hatte danach gefragt.

Zwar entstehen in Leipzig neue Schulbauten, wie hier die Grundschule am Addis-Abeba-Platz, doch in der Stadt fehlen noch immer viele Schulen. Quelle: André Kempner