Wo Sebastian Gemkow am besten abgeschnitten hat – und am schlechtesten

Leipzig

Der Ring um Leipzig ist tiefschwarz: Bis zu drei Viertel der Stimmen holte CDU-Kandidat Sebastian Gemkow in den Ortsteilen am Stadtrand. Doch am Ende reichte es nicht, um Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) vom Thron zu stoßen. Mit 47,6 Prozent unterlag der gebürtige Leipziger Gemkow knapp dem Amtsinhaber, der im zweiten Wahlgang 49,1 Prozent der Stimmen holte.

Gemkows Hochburgen liegen im äußersten Osten und Nordosten der Messestadt: Plaußig-Portitz (75,7 Prozent), Althen-Kleinpösna (72,5 Prozent) und Seehausen (72,2, Prozent). Näher am Stadtzentrum konnte der CDU-Herausforderer nur wenig punkten. Am schlechtesten schnitt Gemkow in Volkmarsdorf (19,3 Prozent), Lindenau (20,5 Prozent) und Neustadt-Neuschönefeld (20,6 Prozent) ab – dort wo Burkhard Jungs Hochburgen liegen.

Gemkows Ergebnis beim zweiten Wahlgang am 1.3.:

Auch schon im ersten Wahlgang hatte Gemkow in den Außenbezirken die Nase vorn, während er die zentrumsnahen Stadtteile SPD und Linken überlassen musste. Dort, wo die AfD besonders stark war, unter anderem in Lausen-Grünau, Lützschena-Stahmeln oder Liebertwolkwitz, setzte sich Gemkow nun deutlich von Jung ab. Dies spricht für eine Wählerwanderung von den Anhängern des nicht noch einmal angetretenen Kandidaten Christoph Neumann zur CDU. Eine Wahlempfehlung der AfD gab es im Vorfeld des zweiten Wahlgangs nicht.

Gemkows Ergebnis beim ersten Wahlgang am 2.2.:

Von nöß