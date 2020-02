Wutbrief von Bürgerrechtler Schwabe: Diesen Wahlkampf hat Leipzig nicht verdient

Leipzig

Der Leipziger OBM-Wahlkampf mit der Zuspitzung auf den Kampf linkes Lager mit SPD-Amtsinhaber Burkhard Jung gegen CDU-Kandidat Sebastian Gemkow lässt bei Bürgerrechtlern die Alarmglocken schrillen. So hat jetzt Uwe Schwabe (57), einer der Protagonisten der Friedlichen Revolution von 1989, in einem Wutbrief („Was ist nur in dieser Stadt los? Ich bin entsetzt!“) an die LVZ seiner Empörung Luft gemacht. „Bei den Ereignissen der letzten Tage reibt man sich die Augen und möchte schreien Stopp!“, rügt Schwabe den politischen Stil, der nach dem ersten Wahlgang an der Tagesordnung ist.

Was Schwabe am meisten fuchst: Die Dialog-Fähigkeit, die im Herbst 1989 das Leipziger Markenzeichen war, ist den Protagonisten völlig abhanden gekommen. Zuhören? Andere Meinungen auch aushalten? Fehlanzeige. „Es geht nicht mehr um Inhalte wie die Stadt sich am besten entwickeln kann, sondern um rechts gegen links“, empört sich Schwabe und spielt damit auf OBM-Jung an. Der hatte am ersten Wahlabend nach seiner Niederlage verkündet, es stünde jetzt (sein) modernes Leipzig gegen Gemkow mit dem Leipzig „rechts gescheitelt, rechts gekämmt“ zur Abstimmung. Große Teile der Leipziger Linken, Grünen und der SPD hatten diese Polarisierung nach dem Thüringer AfD-Dammbruch 1:1 auf den OBM-Wahlkampf übertragen. Schwabe macht das fassungslos, auch das neue Wahlplakat der Linken treibt ihn um. „Da werden ganze Wählerschichten in die rechte Ecke gestellt“, warnt er vor den Folgen. „Damit stärkt man nur die Extremen an den politischen Rändern und spaltet die Leipziger Stadtgesellschaft immer mehr.“

Den Wahlkämpfern in Leipzig stellt Schwabe ein vernichtendes Zeugnis aus. „Das was man allgemein dem gemeinen Wahlvolk vorwirft, nur noch in einer Filterblase zu leben und nicht mehr offen für andere Argumente zu sein, praktizieren diese Verantwortlichen in extensiver Weise zurzeit selbst.“ Wer so agiere, könne auch kein Vorbild mehr sein. „Dass, was wir der jüngeren Generation mit auf den Weg geben müssten, ist, haltet die Meinung anderer aus, setzt euch argumentativ damit auseinander, lernt es in der Sache zu streiten - das alles ist in den letzten Tagen auf dem Thron von Parteipolitik und Lagerdenken geopfert worden“, lautet sein enttäuschtes Fazit. Sein bitteres Urteil: „Diesen Wahlkampf hat Leipzig nicht verdient.“ Beschämend für eine Stadt, die sich so gern mit dem Titel „Friedliche Revolution“ schmückt. Für ihn sei es das Schlimmste, dass der Rechtsstaat der große Verlierer ist. „Immer mehr Menschen werden sich angeekelt abwenden“, befürchtet Schwabe. Damit Politiker begreifen, dass sie gewählt sind, um den Willen des Volkes zu vertreten und nicht ihre eigenen Interessen, hat er eine klare Forderung: Wahlämter sind auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. „Egal ob Bundeskanzler oder Bürgermeister.“

Von Andre´Böhmer