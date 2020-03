Anger-Crottendorf ist Piraten-Hochburg – so hat Gabelmann in den Stadtteilen abgeschnitten

Leipzig

7540 Stimmen erhielt Ute-Elisabeth Gabelmann im zweiten Wahlgang bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag. Das waren fast viermal so viele wie vor vier Wochen. Mit 3,3 Prozent spielte die Piraten-Kandidatin angesichts des Duells ums höchste Amt der Stadt dennoch nur eine Nebenrolle. Burkhard Jung ( SPD) konnte sich am Sonntag hauchdünn gegen Sebastian Gemkow ( CDU) durchsetzen.

Gabelmanns Hochburgen liegen allesamt iim Osten der Stadt, überall blieb sie jedoch bei einstelligen Prozentwerten. Ihren besten Wert erzielte sie in Anger-Crottendorf (5,3 Prozent), gefolgt von Volkmarsdorf (5,0 Prozent) und Schönefeld-Abtnaundorf (4,8 Prozent). Die wenigsten Stimmen holte die Piraten-Kandidatin in Liebertwolkwitz (2,0 Prozent), Mölkau (2,1 Prozent) und Lützschena-Stahmeln (2,2 Prozent).

Die Sympathiewerte für Gabelmann verschoben sich damit leicht. Am 2. Februar punktete sie noch besonders stark im Zentrum, in Kleinzschocher und Neulindenau.

Von nöß