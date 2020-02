Warum Leipziger Forscher die Demokratie durch AfD-Wähler gefährdet sieht

Leipzig

AfD-Wähler neigen eher zu rechtsextremen Einstellungen und einer „ Verschwörungsmentalität“ als Anhänger anderer Parteien. Zu dieser Einschätzung kommt das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig. In einer am Dienstag vorgestellten repräsentativen Studie waren Teilnehmer unter anderem gefragt worden, was sie von der Aussage „Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte“ halten.

Nach Angaben der Forscher stimmten von denjenigen Befragten, die sagten, sie wollten bei der nächsten Wahl die AfD wählen, 60 Prozent diesem Satz vollständig oder zumindest weitgehend zu. Unter den Befragten, die sich zur Linken bekannten, waren es knapp 37 Prozent. Unter den CDU-Wählern hielt nur gut jeder Fünfte diese Aussage für richtig.

Wahlentscheidung gegen die Demokratie

„Diese eindeutigen Ergebnisse haben uns überrascht“, sagte der Leiter der Studie, Oliver Decker, der Leipziger Volkszeitung. „Menschen wählen die AfD also nicht nur aus Protest gegen andere etablierte Parteien, sondern überwiegend aufgrund antidemokratischer Einstellungen.“ Bei Rechtsextremismus, Gewaltbereitschaft, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Verschwörungsmentalität zeigten AfD-Wähler demnach die höchsten Zustimmungswerte.

Konkret fanden die Forscher heraus, dass viele AfD-Anhänger auch eine rechtsautoritäre Diktatur bevorzugten und Demokratie ablehnten. Die Wissenschaftler, unter ihnen auch ein Forscher der Universität Siegen, bescheinigten ihnen zudem ein hohes Maß an Antisemitismus, Sozialdarwinismus sowie einen „ausgeprägten Hang zur Verharmlosung des Nationalsozialismus“. Zudem war der Umfrage zufolge jeder fünfte AfD-Anhänger bereit zur Anwendung körperlicher Gewalt, um eigene Interessen durchzusetzen. „Ich halte diese Entwicklung tatsächlich für eine Gefahr für die Demokratie hierzulande“, warnte Decker. „Wenn ein beträchtlicher Teil der Menschen den Medien, dem Internet und den demokratischen Strukturen misstraut, dann hat die Demokratie ein ernstes Problem.“

Aus den Ergebnissen lasse sich ableiten, dass ein Großteil der Anhänger die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer antidemokratischen Positionen wähle, ergänzt die an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin Julia Schuler. Jene Bundesbürger, die zwar schon lange extrem rechte Einstellungen teilten - sei es Chauvinismus, Befürwortung einer Diktatur, Antisemitismus oder Ausländerfeindlichkeit – aber bis 2014 SPD oder CDU wählten, stimmten jetzt für eine Partei, die eine Programmatik entsprechend ihrer Einstellung umsetzt. Sie hätten in der AfD eine politische Heimat gefunden, so Decker.

Terrorrisiko durch Extremisten steigt

„Vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Monate ist diese klare Positionierung gegen den demokratischen Zusammenhalt mit Sorge zu betrachten“, betont der Rechtsextremismusforscher. Die Ermordung des hessischen Politikers Walter Lübcke, das Attentat auf die Synagoge in Halle und die anschließenden Morde, wie auch der jüngste rassistische Terroranschlag in Hanau mit zehn Ermordeten seien durch dieselbe rechtsextreme Ideologie der Ungleichwertigkeit motiviert gewesen.

Weiter zeige die Umfrage, dass viele AfD-Anhänger eine rechtsautoritäre Diktatur bevorzugten und die Demokratie ablehnten. Über ein Drittel der AfD-Wähler befürchteten, dass hinter politischen und sozialen Ereignissen in der Welt geheime Organisationen mit großem Einfluss stecken. Decker betont, dass „erschreckend viele Wähler der AfD diese Verschwörungsmentalität und antidemokratische Einstellungen teilen“.

„Dass diese Motive in einigen Teilen der Bevölkerung geteilt werden, diese eine parlamentarische Repräsentanz haben und damit auch als legitim erfahren werden, macht das Risiko weiterer rassistischer Terroranschläge groß“, warnte Decker. Sobald Gewaltbereitschaft in Alltagsmilieus einziehe, könnten gewaltbereite Extremisten ihre Taten als legitimiert ansehen. Decker und seine Kollegen sehen die Vertreter der AfD deshalb in der Verantwortung, sich sowohl inhaltlich als auch in der Rhetorik für den demokratischen Zusammenhalt in einer pluralen und liberalen Demokratie einzusetzen.

AfD sieht sich selbst als Angriffsziel

Die sächsische AfD will diese Resultate nicht bewerten und sieht sich stattdessen als „eine Partei, die sich in besonderem Maße für Demokratie, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit einsetzt“, wie Landesverbandssprecher Andreas Harlaß auf LVZ-Anfrage betonte. Er sprach von einer „tendenziös anmutenden Studie“ der Leipziger Forscher. „Gewalt als politisches Mittel lehnen wir ab.“ Eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung habe ergeben, dass keine andere Partei in Deutschland so oft Angriffen ausgesetzt ist wie die AfD (62 von insgesamt 112 Fällen).

Im Rahmen der Leipziger Autoritarismus-Studien befragten die Forscher von Mai bis Juli 2018 insgesamt 2344 Personen im Alter zwischen 18 und 91 Jahren zu ihren politischen Einstellungen.

Von Renzo Di Leo und Winfried Mahr