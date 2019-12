Was wäre geschehen, wenn die Stasi 1989 gekämpft hätte?

Leipzig

In der „Runden Ecke“ bekommt ein Projekt des Leipziger Bürgerkomitees zur Aufarbeitung der Geschichte der Staatssicherheit Konturen: Für das auf dem Bunker-Areal bei Machern als Besucherzentrum denkmalgerecht sanierte ehemalige Kommandanten-Wohnhaus wird eine Dauerausstellung vorbereitet. Sie soll zeigen, wie der Staatssicherheitsdienst der DDR ( Stasi) im Krisen- und Kriegsfall agiert hätte.

„Es gab dazu detaillierte Pläne“, erzählt Tobias Hollitzer, Leiter der heutigen Gedenkstätte Museum „Runde Ecke“ zu der auch das Museum im Stasi-Bunker gehört. Neben Inhaftierungs- und Isolierungslager für die DDR-Bevölkerung sei die Einnahme West-Berlins vorbereitet worden.„Wer sich über die Mobilisierungsplanung und Kriegsvorbereitungen der Stasi informieren will, wird künftig nach Machern fahren“, umreißt Museumschef Hollitzer den Anspruch an die künftige Schau.

Geheime Ausweichführungsstelle entdeckt

Die Bunkeranlage in Machern war die Ausweichführungsstelle des Leiters der Leipziger Stasi-Bezirksverwaltung. Von hier aus wollte der DDR-Geheimdienst auch im Krisen- oder Kriegsfall unbemerkt die Sicherheit der SED-Diktatur gewährleisten. Die Existenz dieser Bunkeranlage war streng geheim und erst während der Friedlichen Revolution bekannt geworden. „Anwohner hatten zwar sicher mitbekommen, dass dort in den späten 1960erJahren viel Baumaterial transportiert wurde, aber Genaues wusste niemand“, erzählt der Museumschef.

Erst als Macherns Ortspfarrer Gottfried Süß Anfang Dezember 1989 bei einem Treffen mit den Kreisbürgerkomitees zur Auflösung der Staatssicherheit erwähnte, dass es im Naherholungsgebiet „Lübschützer Teiche“ bei Machern einen Bunker gäbe, wurde für den 10. Januar 1990 eine öffentliche Begehung mit Journalisten organisiert.

Schnell wurde klar: Die Anlage war voll funktionsfähig und sollte es auch bleiben. Denn nach Auflösung der Stasi war ein„ Amt für Nationale Sicherheit der DDR“ und nach dessen Auflösung ein „Amt für Verfassungsschutz der DDR“ und ein „Nachrichtendienst der DDR“ gegründet worden.

„Alles war minutiös durchgeplant“

Inzwischen ist bekannt, welche Rolle diese Anlage in den Mobilisierungsplänen der Stasi spielte: Im Krisen- oder Kriegsfall sollten rund hundert Stasi-Mitarbeiter aus der Bezirksverwaltung an der Leipziger „Runden Ecke“ nach Machern fahren, um von dort aus unbemerkt das Stasi-Netzwerk im damaligen Bezirk Leipzig auch in einer Ausnahmesituation zu steuern. „Das war alles minutiös durchgeplant“, beschreibt Hollitzer das Ergebnis der Recherchen der Mitarbeiter der „Runden Ecke“ in den Unterlagen. „Es war zum Beispiel klar, wer welche Unterlagen mitzunehmen hat und welche sofort vernichtet werden mussten.“

Auch im zweiten Keller des Neubaus an der „Runden Ecke“ gab es verbunkerte Schutzräume. Im Ernstfall wäre dort Leipzigs stellvertretender Stasi-Chef mit einem „Operativstab“ eingezogen und hätte hinter Stahltüren so lange Befehle gegeben, bis sein Chef und dessen Stab ihre Arbeit in der Bunkeranlage in Machern aufgenommen hätte.

„Innenpolitischer Krisenmoment“ wird ausgerufen

Dazu kam es allerdings nie – auch nicht am 9. Oktober 1989, als an der Stasizentrale am Leipziger Ring Zehntausende Demonstranten vorbeiliefen. „Die SED und ihr Sicherheitsapparat hatte in diesen Tagen für den gesamten Militärbezirk 3 – zu dem Leipzig gehörte – die Stufe ‚Erhöhte Gefechtsbereitschaft‘ ausgelöst“, weiß Hollitzer. Am 9. Oktober selbst sollten die Demonstrationen ein für alle mal beendet werden. „Ein Einsatzziel bestand ‚unmittelbar nachfolgend in der dauerhaften Zerschlagung gegnerischer Gruppierungen sowie der Festnahme deren Rädelsführer‘“, hat Hollitzer recherchiert. „Damals stand alles auf des Messers Schneide.“

Es kam anders, weil an diesem Tag weit über 70 000 Demonstranten absolut friedlich über den Ring demonstrierten und es dann Woche für Woche mehr wurden. Die Wissenschaftler der „Runden Ecke“ haben inzwischen erforscht, was in einem Ernstfall geschehen sollte. „Die Listen für die Isolierungslager waren noch in der Nacht zuvor aktualisiert worden“, schildert Hollitzer. „Im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung hätte die Stasi nicht nur Bürger inhaftiert, die als besonders renitent galten, sondern auch alle Ausländer und Staatenlosen in Internierungslager verbracht. Der Austausch von unsicheren Kadern in Leitungsfunktionen war ebenfalls vorgesehen.“

Private Telefonanschlüsse werden gekappt

Die Unterlagen zeigen deutlich, dass die Stasi ihre Überwachungstätigkeit in einer solchen Situation noch deutlich ausgeweitet hätte. „Der Mitarbeiterstab wäre enorm gewachsen“, fasst der Museumsleiter die Aktenfunde zusammen. Bei einem Kriegszustand wären beispielsweise sofort sämtliche privaten Telefonanschlüsse gekappt worden. „Statt der SED-Bezirkszeitungen wäre nur noch die jeweilige Ausgabe des ,Neuen Deutschlands’ gedruckt worden.“

Die Stasi hatte bereits die Überwachung in West-Berlin nach der Besetzung durch die Nationale Volksarmee vorbereitet. „Der Aufbau einer ‚Stasi-Bezirksverwaltung Berlin II‘ für West-Berlin war geplant“, so Hollitzer. „Es stand sogar bereits fest, in welchen Immobilien die Westberliner Kreisdienststellen der Stasi einziehen sollten und die künftigen Mitarbeiter waren bis zu 50 Prozent namentlich festgelegt.“

Sowjettruppen stehen nach 30 Tagen an der Biskaya

Unterlagen des Nationalen Verteidigungsrates und des Warschauer Paktes zeigen, dass Anfang der 1980er-Jahre den Manövern Szenarien zugrunde lagen, in denen die Truppen des Warschauer Paktes in 30 Tagen an der französischen Biskaya stehen. Es war für diesen Fall bereits Militärgeld für die zu besetzenden Gebiete hergestellt und eingelagert worden, beschreibt Hollitzer die damaligen Planungen.

Die Forschungen über die Rolle der Stasi in diesem Kontext sind in der „Runden Ecke“ weit gediehen. Aber eine Dauerausstellung darüber gibt es noch nicht. Fest steht allerdings, wo sie gezeigt werden soll: Im ehemalige Kommandanten-Wohnhaus, das im Eingangsbereich des Bunkerkomplexes in Machern steht. Dieses Gebäude wurde in den zurückliegenden Jahren dank Förderungen komplett denkmalgerecht saniert und wird am 10. Januar 2020 der Öffentlichkeit präsentiert – mit einer Übergangsausstellung.

„Besucher können dann nicht nur die ehemalige Ausweichführungsstelle besichtigen, sondern auch das Kommandanten-Wohnhaus“, so Hollitzer. Solche Bunkeranlagen habe es ursprünglich in jedem der 15 DDR-Bezirke gegeben. „Weitestgehend original erhalten geblieben ist aber nur die in Machern, die so eine einmalige Ergänzung zur Leipziger ,Runden Ecke’ darstellt.“

„Die Pläne für die Weltrevolution waren kein Spaß“

In Leipzig steht die Staatssicherheit als „Schild und Schwert“ der SED-Diktatur im Mittelpunkt und in Machern wird dies um die Mobilmachungs- und Kriegsplanungen ergänzt. „Dies gehört auch zum angeblichen ‚Friedensstaat DDR‘. Die kommunistische Weltrevolution war nicht nur eine Träumerei aus den Staatskundelehrbüchern“, sagt Hollitzer. Diese Thematik sei deshalb nicht nur für Ostdeutsche interessant, sondern auch für viele Besucher aus den alten Bundesländern. „Die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur ist und bleibt ein wichtiger Teil der gesamtdeutschen Geschichte“, meint der Museumschef.

Von Andreas Tappert