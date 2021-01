Schkeuditz

Der Neubau der Paul-Wäge-Grundschule in Dölzig geht weiter voran. Derzeit läuft der Innenausbau. Mit einem Pilotprojekt wollen die Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) und die Stadt Schkeuditz nun die Wirksamkeit von Gründächern erforschen. Dazu wird das Dach der Schule nicht nur begrünt, es wird auch eine Messeinheit installiert.

Auswirkungen des Klimawandels dämpfen

„Bei der modernen Regenwasserbewirtschaftung im urbanen Raum steigen seit einiger Zeit die Anforderungen in Hinsicht auf Klimaanpassung und wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung“, erklärt KWL-Sprecherin Katja Gläß. „Dies erfordert ein Umdenken: Gefragt sind nachhaltige Maßnahmen in ökologischer und stadtklimatischer Hinsicht sowie in der Umsetzung moderner Bauweisen, um die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels wie Hitze, Trockenheit, Dürren und Starkregen zu dämpfen.“ An diesem Punkt werde mit der Errichtung und dem Betrieb des kombinierten Grün- und Retentionsgründaches in Dölzig angesetzt.

Zehn Jahre lang wird gemessen

Dazu werde der Niederschlagswasserabfluss mithilfe eines Gründachsystems gedrosselt, um die Kanalisationen nicht zu überlasten und das Niederschlagswasser lokal zurückzuhalten. Zudem wird spezielle Messtechnik über zehn Jahre den Niederschlag, die Wasserstände und den Abfluss ermitteln. „Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit den KWL umsetzen zu können“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Damit können wir auch für die Region einen Beitrag leisten, in der Erforschung, was Gründächer tatsächlich leisten können.“

Entlastung der Kanalisation bei Starkregen

Dachbegrünungen gehörten heute zum Standard im Bereich der nachhaltigen Bauweise einer modernen Städtearchitektur, so Gläß. „Sie sind nicht nur optisch-ökologisch wertvolle Notwendigkeiten, sondern schützen darunterliegende Dachabdichtungen vor Extremtemperaturen, Hagel und Witterungseinflüssen und verlängern deren Lebensdauer. Zudem bieten Gründächer vielen Tierarten einen Ersatzlebensraum und tragen zudem noch effizient zur Gebäudekühlung, Luftbefeuchtung und Feinstaubfilterung bei.“ Nicht zuletzt könne dadurch auch die Kanalisation vor allem bei Starkregen entlastet werden.

Derartiges Projekt wird zum ersten Mal umgesetzt

Je nach Aufbau, Typ und Vegetation eines Gründaches könnten theoretisch 40 bis 99 Prozent des jährlichen Niederschlags gespeichert werden und verdunsten. Dieser Effekt steigere sich bei sogenannten Retentionsdächern, die neben der bepflanzten Bodenzone auch wasserspeichernde Lamellen besitzen, die Wasser an die Vegetation des Daches abgeben und Regen zwischenpuffern – und somit dem lokalen Wasserkreislauf zur Verfügung stellen kann. „Die Leipziger Wasserwerke setzen ein derartiges Projekt zum ersten Mal um“, sagt Gläß. „Wir sind sehr gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können.“ Ziel des Projekts sei es auch, die Erfahrungen in der Zukunft für andere Baumaßnahmen in der Region zu nutzen.

