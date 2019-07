Leipzig

Weiße Rosen liegen am Denkmal am Neuen Rathaus. Es ehrt einen Mann, der für sechseinhalb Jahre Oberbürgermeister war: Carl Friedrich Goerdeler (1884–1945) gehört zu den führenden zivilen Köpfen, die den Widerstand und das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 vorbereiteten. Eine Gruppe deutscher Offiziere um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatte versucht, Hitler zu töten. Sie wollten den Krieg und das Morden beenden, Recht und Gerechtigkeit wiederherstellen. Das jährt sich an diesem Sonnabend zum 75. Mal. Nach dem Umsturz sollte Goerdeler, der Hitler vor Gericht stellen wollte, Reichskanzler werden.

Gedenken an die ermordeten zivilen Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime am Goerdeler-Denkmal am Neuen Rathaus. Quelle: Christian Modla

„Wir wollen derer gedenken, die sich bewusst engagierten, der nationalsozialistischen Diktatur entgegenzutreten. Ohne Rücksicht auf die eigene Zukunft und das eigene Leben“, sagte Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) am Freitag vorm Denkmal. Goerdeler wurde am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Beim Gedenken dabei war auch Andreas Goerdeler, der Enkel Goerdelers. Er erinnerte daran, dass die Familie nach dem gescheiterten Attentat „in Sippenhaft“ genommen wurde, selbst Kinder unter falschen Namen in ein NS-Kinderheim zur Umerziehung verbracht worden waren. Die Erwachsenen erlebten eine Leidenszeit in Gefängnissen und Konzentrationslagern. „Das verdeutlicht den brutalen, menschenverachtenden Charakter des nationalsozialistischen Regimes.“

Karl Schenk Graf von Stauffenberg bei der Podiumsdiskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung zum Thema: „Was bedeutet der Widerstand von gestern für unsere Demokratie heute?“ im Club International Leipzig (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Am Freitagmorgen wurde auch in der General-Olbricht-Kaserne der ermordeten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime gedacht. Bereits am Donnerstagabend diskutierten Historiker im Club International auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung, was Widerstand von gestern für unsere Demokratie heute bedeutet. Dort war auch Staufenberg-Enkel Karl Schenk Graf von Stauffenberg zu Gast. Andreas Goerdeler brachte es auf den Punkt: „Heute geht es nicht um Widerstand, sondern um demokratische Mitwirkung. Darum, dass wir hinschauen und nicht schweigen. Und gegen menschenverachtendes Denken und Handeln eintreten“, sagte er am Freitag. Nationalsozialistisches Gedankengut dürfe nicht wieder hoffähig gemacht werden und Hitler als „Vogelschiss der Geschichte“ verharmlost werden.

