Die Coronakrise zwingt viele Menschen in eine ungewollte Schaffenspause. Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen müssen in die Kurzarbeit. Andere können gar nicht arbeiten. Vor allem Freischaffende sind betroffen. Folgende zehn Beispiele stehen exemplarisch für alle, die Sehnsucht nach ihrem Arbeitsplatz haben – die LVZ hat sie getroffen und gefragt, wie es Ihnen geht. Alle eint ein Wunsch: „Wir wollen wieder arbeiten“.

Ines Agnes Krautwurst vermisst das kreative Miteinander

Ines Agnes Krautwurst in ihrem Haus in Großpösna bei Leipzig. Quelle: Nora Börding

Derzeit arbeitet Ines Agnes Krautwurst an ihrer inneren Mitte. „Damit ich mich aufrecht vor meinem Publikum positionieren kann.“ Klingt lustiger, als es ist. Ihr letzter Auftritt war im März 2020 mit „Weisheit, Tod und Teufel“ in der Funzel, „#Weill in Jazz“ in der MuKo musste dann ausfallen. Früher hat sie die „Evita“ in Halle gesungen und in Leipzig die Wirtin im „Weißen Rössl“, sie führt beim Karlsruher Kabarett „Die Grauen Zellen“ Regie, und sie lehrt Gesang. Nun vermisst sie „das Gespräch von Mensch zu Mensch am Küchentisch oder am Instrument“. Sie beobachtet, wie Distanz und Egoismus sich schleichend ausbreiten. Im Moment lebt sie vom Unterrichten – online. Eine neue Erfahrung ist, dass die Schüler am Bildschirm gezwungen sind, sich selber anzuschauen. „Was sie im Präsenzunterricht sehr ungern machen – weil es ihnen zu eitel erscheint.“ Allerdings fehle „ein wesentlicher Teil“ ihrer Arbeit: der kreativ musizierende. „Der erweitert den Horizont, daraus erwachsen Ideen, Visionen, Schaffenskraft, Lebensfreude, Lebensmut“. Als künstlerische Leiterin der Bühne „Kallenbach – ProGohlis“ hofft sie auf einen Neustart am 17. September, mit vielen Gästen: „Dann werden alle Konzerte nachgeholt.“

Schauspieler in der Pandemie: „Es ist so verdammt nötig gerade“

Schauspieler Brian Völkner in seiner Wohnung in Leipzig. Quelle: Nora Börding

Brian Völkner hat einiges gelernt in den letzten Monaten. Lernen müssen. Dass er die Nerven hat, in eine wirtschaftlich unsichere Zukunft zu sehen, gehört dazu. Fünf Jahre war der 28-Jährige am Schauspiel Leipzig engagiert. Im August 2020 hat er sich selbständig gemacht, um sich auszuprobieren – als Schauspieler, Regisseur, Musiker, bei Film, Fernsehen, im Kabarett. „Zu einem ungünstigen Zeitpunkt.“ Seine letzte Vorstellung, „Der gute Mensch“ von Sezuan, wird er nie vergessen. Er weiß jetzt, was für ein „unglaubliches Privileg“ es ist, sich ein Publikum zu erspielen. „Man muss die Möglichkeiten suchen“, sagt er nun. Am 29. Mai soll sein „Kitsch und Krempel“-Liederabend „Under the Moon of Love“ Premiere feiern - als Schauspiel-Sommertheater im Zoo. Für eine neue Produktion des „Club ü31“, den er weiter leitet, wird via Zoom geprobt. „Das direkte Miteinander fehlt, gemeinschaftlich Ideen zu verfolgen.“ Auf alles Atmosphärische, das Völkner bei der Arbeit schätzt, muss er verzichten. Gefunden hat er etwas anderes: „Sicherheit, Mut und die Kampfbereitschaft, Kunst zu machen“. Wie wenig Wert der Kultur beigemessen wird, hätte er vor der Pandemie für undenkbar gehalten. „Es ist so verdammt nötig gerade.“

Tanzlehrer fährt im Lockdown Essen aus

Stefan Just , ADTV-Tanzlehrer aus Leipzig in seinem Kleingarten in Leipzig. Quelle: Nora Börding

Benno, der knapp einjährige Sohn von Stefan Just, robbt über den Boden. Der Papa hat jetzt mehr Zeit für seinen Jüngsten, „aber das ist auch das einzige Positive an der Pandemie“, sagt der 36-Jährige. Er ist Tanzlehrer für Gesellschaftstanz bei der Tanzschule Jörgens, seit November in Kurzarbeit. Ab und zu hält er Online-Kurse. Mit seinem alten Leben ist das nicht zu vergleichen: „Mir fehlt das Lachen der Leute. Dass hier Betrieb ist, dass die Musik läuft, dass man die Menschen von ihrem Alltagsstress runterbringen kann. Tanzlehrer ist immer mein Traumberuf gewesen.“ Weil der Familienvater drei Kinder hat, seine Lebensgefährtin in Elternzeit ist und das Geld an allen Ecken knapp ist, hat der Schönefelder sich einen Nebenjob gesucht. Stundenweise fährt er für eine Fastfood-Kette Essensbestellungen aus. Treppen hoch und runter – so bleibt er in Bewegung. Mit seiner Familie verbringt er außerdem viel Zeit im Kleingarten oder beim Spazieren in den Leipziger Parks. Seit er geimpft ist, hat Stefan Just keine Angst mehr vor Corona. Aber das Masketragen will er beibehalten, wenigstens im Winter beim Einkaufen. Seine größte Sorge ist jetzt, dass die Schulen wieder zumachen, was dem älteren Sohn Bruno – sechs Jahre alt, Erstklässler – sehr zu schaffen macht.

Gästeführerin in der Pandemie: Mit Grundsicherung durch den Lockdown

Gästeführerin Susanne Schottke in ihrer Wohnung in Leipzig. Quelle: Nora Börding

Lene Voigt sitzt in den Startlöchern. Gern würde Susanne Schottke (57) ihr Kostüm anziehen, um im schönsten Sächsisch Gäste zu begeistern oder als fesche Lola über das frivole Leipzig zu philosophieren. Momentan würde es der begeisterten Gästeführerin allerdings reichen, bei Rundfahrten und -gängen überhaupt Touristen begrüßen zu können. „Etwas mit Lust und Charme meinen Gästen zu vermitteln, fehlt mir unheimlich“, sagt Schottke, die schon im ersten Lockdown von Grundsicherung lebte, um wenigstens ihre Miete und andere Kosten abdecken zu können. Im Sommer 2020 kamen Besucher – sie verdiente wieder, bekam Trinkgeld, musste einiges zurückzahlen. Seit November 2020 wiederholt sich die Situation. Schottke lässt sich aber nicht unterkriegen. Sie nutzte die Zeit, um über die Arbeitsagentur ein Coaching in Zeitmanagement und Marketing zu machen. „Das hat mir geholfen.“ Die Kunsthistorikerin, die auch zu Lutherstätten in Eisleben, Mansfeld oder Wittenberg führt, sortierte ihre „Hängekartei“ mit thematischen Rundgängen, bereitet eine neue durchs Gewandhaus vor. “Ich habe angefangen Spanisch zu lernen, frische intensiv Französisch auf.“ Ihr Ziel sei es, Führungen in französischer Sprache anzubieten.

Lichttechnikerin im Lockdown: „Ich vermisse die körperliche Anstrengung“

Clara Mix in ihrer Wohnung in Leipzig hatte sich kurz vor Beginn der Pandemie als Lichttechnikerin selbstständig gemacht. Quelle: Nora Börding

Sie vermisst die laute Musik. Sie vermisst die Kollegen. „Auch die körperliche Anstrengung vermisse ich“, sagt Clara Mix. „Eine große Bühne auf- und abzubauen, nachts ins Bett zu fallen, zu denken, mir tut alles weh – aber geil, es hat Spaß gemacht.“ Die 28-Jährige ist Veranstaltungstechnikerin, seit März 2020 hat sie nichts mehr zu tun. Zunächst wollte sie den Stillstand positiv sehen: „Ein wenig Entschleunigung.“ Doch bald schon habe sie an manchen Tagen gedacht, „dass ich gleich gleich die Wände hochlaufe, ich muss irgendwas tun“. In der Werkstatt des Neuen Schauspiels, wo sie ehrenamtlich mitwirkt, zimmert sie sich jetzt einen Schrank. „Mit Schwalbenschwanz-Verbindung“, sagt sie stolz, „wie eine richtige Tischlerarbeit.“ Statt niedergeschlagen in ihrer Zweier-WG in Altlindenau zu hocken, hat sie sich selbst das Schweißen beigebracht. „Ich komme klar.“ Auch finanziell: Ihren Plan, sich als Lichttechnikerin selbstständig zu machen, probierte sie Anfang 2020 erst im Nebenerwerb aus. „Zum Glück, muss man jetzt sagen.“ Denn dank ihrer Festanstellung bekommt sie Kurzarbeitergeld. Doch kein Geld der Welt kann zurzeit die Atmosphäre eines Konzertes bezahlen – das, was Clara Mix am allermeisten vermisst.

Mitarbeiterin im Kino: Kein Job im Corona-Lockdown

Heike Pfeiffer in ihrer Wohnung in Leipzig. Sie arbeitet in den Passage Kinos in Leipzig und hofft auf eine baldige Öffnung und Rückkehr zur Normalität durch den Fortschritt der Impfkampagne. Quelle: Nora Börding

Heike Pfeiffer weiß genau, wann sie ihre letzte Kinokarte verkauft hat: am 31. Oktober 2020. Und für welchen Film? Das sei dann doch zu lange her, sagt die 47-Jährige, die seit 2009 Tresenleiterin in den Passage Kinos ist. In den letzten Oktobertagen war der Andrang groß – mit dem Lockdown kehrte urplötzlich Ruhe ein, die bis heute anhält. Anfangs wurden noch Gutscheine verkauft, danach jedoch habe das große Warten begonnen. Seitdem verbringt Pfeiffer viel Zeit zuhause, vermisst die Kollegen, die Stammkundschaft, die Filme auf der Leinwand und vor allem einen geregelten Tagesablauf – „auf die Dauer geht das einfach nicht“. Einmal wöchentlich schaut sie im Kino vorbei, kümmert sich um logistische Aufgaben, und doch dominiert das Warten. Das Warten auf sinkende Infektionszahlen, auf Öffnungen und darauf, dass es wieder Filme gibt. Was Pfeiffer Hoffnung macht, ist der Gedanke wieder Publikum „in den heiligen Hallen“ zu sehen. „Wir alle brauchen Kultur, egal welcher Art, denn so können wir rausgehen und unseren Horizont erweitern, Menschen treffen, die uns bereichern mit ihren Ideen und teilhaben lassen an unserer Gesellschaft“, sagt sie. „Das kann man nicht durch TV oder Netflix ersetzen.“

Yogalehrerin und Corona: Für Sarah Bußkamp brachen zwei Standbeine weg

Sarah Bußkamp in ihrem Atelier in der Spinnerei im Leipziger Westen. Quelle: Nora Börding

Nur zwei Kurse pro Woche. Mehr Arbeit war in den vergangenen Monaten für Sarah Bußkampnicht möglich. Die 35-Jährige unterrichtet Pilates und Yoga, bietet als selbstständige Trainerin normalerweise eine große Auswahl an Kursen im Matthias Sport Center und im Pilateszentrum Leipzig an. Doch die Studios sind aufgrund der Pandemie geschlossen, Gruppen-Workouts stehen auf dem Index. Seit Ende Oktober bleibt ihr nur eine Option: Videokurse. Keine Lösung auf Dauer für Bußkamp. „Ich war froh, überhaupt arbeiten zu können“, berichtet die Wahl-Leipzigerin, die 2015 mit ihrem Mann in die Messestadt gezogen ist. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Übungen richtig durchgeführt werden, um die Gelenke zu schonen. Über Zoom kann ich die Fehler aber nur ansprechen und nicht individuell zeigen, was verändert werden muss.“ Die fehlenden Kurse merkte Bußkamp auch im Portemonnaie. „Ich habe sicherlich drei Viertel meines Einkommens verloren“, schätzt die Trainerin, der auch das zweite Standbein durch Corona weggebrochen ist. Bußkamp ist leidenschaftliche Künstlerin und verbrachte einen Großteil des Lockdowns in ihrem Atelier in der Spinnerei. Doch auch Ausstellungen waren seit Monaten nicht möglich. Staatliche Hilfsgelder stimmen Bußkamp dennoch optimistisch. „Ich bin unglaublich dankbar, dass Deutschland auch die Freiberufler nicht im Stich lässt“, sagt die gebürtige Amerikanerin und lächelt.

Messebauer Michael Jakubek will nicht länger warten

Michael Jakubek in der Werkstatt. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ist sein Beruf als Messebauer mehr oder weniger überflüssig geworden. Quelle: Nora Börding

Michael Jakubek zu erreichen, ist derzeit alles andere als einfach. Der Messebauer zieht mit seinen Beschäftigten und dem Maschinenpark in eine neue Werkstatt. „Unser Vermieter hat uns gekündigt“, sagt er trocken. „In früheren Zeiten hätte mich das sicher aus der Bahn geworfen. Doch da wir uns verkleinern, passt das schon.“ Früher - das war vor Corona - da hatte der Lüco-Chef noch 20 Beschäftigte und baute Messestände. Doch mit Corona brach in Leipzig auch das Messegeschäft zusammen. Seit August letzten Jahres haben wir keinen Messestand mehr gebaut. Da Kurzarbeit für viele seiner Leute keine Dauerlösung ist, haben sie sich etwas Neues gesucht. Vier Mann seien noch an Bord geblieben. „Däumchen drehen wie die Regierung ist aber nicht mein Ding“, drückt der 55-Jährige seinen Unmut über die aktuelle Politik aus. „Weder beim Impfen noch bei der Auszahlung von Hilfen klappt es.“ Hätte er in den letzten Jahren nicht den einen oder anderen Groschen zurückgelegt und Investitionen aus eigene Tasche bezahlt, sehe es schlecht aus um die vom Vater übernommene Firma. Er selbst will nicht warten, bis „Berlin wieder grünes Licht für das Messewesen gibt“. Deshalb hat er in seiner bisherigen Lagerhalle zugleich eine Tischlerei eingerichtet und bereits die ersten Aufträge akquiriert, unter anderem aus den Bereichen Denkmalschutz und behindertengerechtes Wohnen. „Wenn es weiter so läuft, brauche ich neue Leute, die was vom Tischlern verstehen“, sagt er.

Kellnerin Dominique Heine kennt im Corona-Lockdown keinen Stillstand

Dominique Heine in Leipzig. Als Kellnerin ist ihr Beruf besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus betroffen. Quelle: Nora Börding

Die Zeit – für Dominique Heine war sie immer ein unangenehmer Begleiter – und vor allem verdammt knapp. „Ein Buch lesen, ohne auf die Uhr zu schauen, das ging nur im Urlaub“, sagt sie. Inzwischen weiß sie nur noch aus ihrer Erinnerung, wie es sich anfühlt, keine Zeit zu haben. Heine ist Kellnerin im Leipziger Pub „Morrison’s“, das letzte Mal ging sie Anfang November auf Arbeit. Dann kamen die Restaurantschließungen. „Zuerst habe ich gedacht, man hat noch genug Tage. Doch dann fliegt die Zeit an einem vorbei“, erzählt sie. Inzwischen ist es Mitte April. Und Heine kann noch immer nicht arbeiten. „Mich macht das traurig“, sagt die 39-Jährige – das Kellnern sei schließlich ihre Leidenschaft . Und auch wenn in dieser Zeit alles stillsteht, ist es gerade ihr Job, der den Stillstand nicht kennt. „Diese Ruhe kenne ich eigentlich nur aus dem Urlaub“, sagt Heine. Auch wenn Zeit plötzlich keine Mangelware mehr ist, kann das sehr erdrückend sein. „Es gibt keinen Grund den Wecker zu stellen und etwas zu unternehmen. Mein Hund gibt mir den Tagesrhythmus vor – das lenkt mich ab.“ Immerhin finanziell ist die Kellnerin abgesichert – durch das Kurzarbeitergeld. Was gibt ihr sonst Halt in dieser Zeit? „Ich freue mich, hoffentlich bald wieder arbeiten gehen zu können und die Kollegen wiederzusehen“, sagt sie. Bessere Zeiten werden kommen, da ist Heine sich sicher. „Meine Oma Helga wird nächste Woche 80 Jahre alt. Ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr 80 plus eins feiern können.“

Schausteller Heiko und Silke Fischer: In der Pandemie zum Nichtstun verdammt

Das Schausteller-Ehepaar Heiko und Silke Fischer führt die Schmalzbäckerei bereits in der dritten Generation. Quelle: Nora Börding

Viele Leipziger kennen sie: Heiko und Silke Fischer stehen auf jedem Volksfest, dem Ostermarkt, dem Weihnachtsmarkt und sonstigen Veranstaltungen in ihrem Kräppelchen-Wagen und bedienen die Kunden. Die stehen meist in einer langen Schlange an. Seit mehr als einem Jahr sind die Fischers zum Nichtstun verdammt. Volksfeste finden nicht statt, der Wagen steht abgedeckt in einer Halle. „Es zehrt an uns“, sagt Silke Fischer. „Wir wollen gern wieder arbeiten – und dürfen nicht.“ Normalerweise würde jetzt die Frühjahrskleinmesse starten. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste“, so Heiko Fischer. „Wir haben ja leider keine Ahnung, ob und wann es weitergeht.“ Seit mehr als 90 Jahren gibt es das Geschäft, so etwas hat noch keiner erlebt. „Das war das wirtschaftlich schlimmste Jahr seit Bestehen“, so Fischer. Seit 2008 führt er das Geschäft, in der mittlerweile dritten Generation. In normalen Jahren stehe er mit seiner Frau nahezu jedes Wochenende im Wagen. „Das Warten ist zermürbend. Wir können nichts tun.“ Das Finanzielle sei dabei nur ein Aspekt. „Wenn du es gewohnt bist, jedes Wochenende im Wagen zu stehen und das plötzlich nicht mehr darfst“, sagt Silke Fischer. „Das ist auch mental eine große Belastung.“

