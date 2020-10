Wo fühlen sich Leipzigs Familien am wohlsten?

Leipzig

„Also einen richtig sauberen Stadtteil wird es nirgendwo in Leipzig geben. Hier auf den Spielplätzen in Schönefeld habe ich bisher nur Glas oder Zigaretten liegen sehen. Neulich in Reudnitz habe ich das schon schlimmer erlebt, da habe ich Spritzwerkzeug gefunden“, erzählt Jane Bartl aus Schönefeld Ost.

Sie vertreibt sich an diesem goldenen Herbsttag mit ihrer Tochter Stella Luna die Zeit auf dem Spielplatz an der Volksgartenstraße. Sie könne die negative Bewertung ihres Ortsteils beim Familienkompass nicht nachvollziehen, sagt sie.

Im Rahmen einer sachsenweiten Erhebung, dem Familienkompass, wurden auch 1539 Leipziger und Leipzigerinnen gefragt, die Kinder im Haushalt haben. Im ersten Teil der Auswertung werden hier die Ergebnisse zum Thema Wohnumfeld und subjektives Wohlbefinden in Leipzig vorgestellt. Dabei gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Im Süden der Messestadt fühlen sich die Familien wohler als im Norden.

Details zur Umfrage Den Leipzigern, die Kinder im Haushalt haben, wurden im Rahmen des Familienkompasses Fragen gestellt zur Nachbarschaft, zur Qualität der Spielflächen und -plätze, zum Wohlbefinden sowie zur Internetverbindung. Sie vergaben Noten von 1 bis 5. Die Themenfelder wurden in der Messestadt sehr verschieden bewertet. Familien im Westen der Messestadt etwa waren mit dem Angebot an kinderfreundlichen Geschäften unzufriedener als Familien in anderen Leipziger Stadtteilen. In Altwest fiel die besonders gute Bewertung der Nachbarschaft auf. Am positivsten bewerteten übrigens Studenten mit Kindern im Haushalt die Fragen. In der obigen Grafik sind die Durchschnittsnoten für die Leipziger Stadtbezirke abgebildet.

Leipzig Mitte hat den Wohlfühlfaktor

Besonders gut haben im Urteil der Familien Leipzig Mitte und der Süden abgeschnitten, die Mütter und Väter vergeben die Note 2,3. Damit liegen diese Stadtbezirke über dem Leipzig- und dem Sachsendurschnitt. In Stadtzentrum sind laut Umfrage die Spielplätze am saubersten, und trotz des Verkehrs und der vollen Straßen und Plätze fühlt man sich hier am wohlsten. Der Süden punktet mit vielen kinderfreundlichen Geschäften und einer freundlichen Nachbarschaft.

Anders sieht es im Nordosten der Stadt aus. Besonders in Thekla und Schönefeld gibt es nur die Note 2,8 – weit schlechter als der Durchschnitt der Stadt und des Bundeslandes. Die Nachbarn werden als die unfreundlichsten in ganz Leipzig eingestuft, sie würden sich nicht groß für die Kinder interessieren. Es gebe zudem kaum kinderfreundliche Geschäfte. Das Wohlbefinden wird auf der Skala von eins bis fünf bei der Note drei eingeordnet.

„Ich kann mich nicht beklagen“

„Ich kann natürlich nur für meinen Hof sprechen, aber dort gibt es inzwischen viele Familien, und wir halten auch zusammen“, hält Jane Bartl dagegen, als sie mit den Ergebnissen konfrontiert wird. Die 35-Jährige findet, dass sich gerade viel tue. Auch einige Kitas seien in der letzen Zeit entstanden. „Ich kann mich nicht beklagen“ erklärt sie, während ihre zweijährige Tochter auf dem von Graffitis übersäten Platz fröhlich spielt.

Ein Indiz für eine familienfreundliche und vernetzte Nachbarschaft ist auch das Angebot an Vereinen für Familien, ebenso wie an sozialen Einrichtungen für Mütter, Kinder und Jugendliche. Im geburtenreichen Süden gibt es von beidem eine Vielzahl, im Nordosten dagegen nur ein paar „soziale Inseln“, wie eine Karte der Stadt Leipzig belegt.

Weit und breit das einzige Familienzentrum

Eine der Inseln ist das Gebäude in der Klingenthaler Straße 14 in Thekla. Diese von der Stadt geförderte Begegnungsstätte für Familien „ist die einzige weit und breit. Man könnte sagen, wir leisten hier Pionierarbeit“, sagt ein Sozialarbeiter des dort eingemieteten offenen Jugendtreffs, der nicht mit Namen genannt werden möchte. Das ebenfalls im Haus befindliche Mütterzentrum bietet daneben das einzige Angebot für Mütter und Kinder bis sechs Jahre im gesamten Stadtteil. Thekla wird allmählich jünger, das bekomme man im Mütterzentrum mit. Umso wichtiger ist es, weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kids vor Ort zu schaffen.

Ganz offensichtlich besteht in Thekla noch Handlungsbedarf. Mockau und Schönefeld finden immerhin Beachtung, etwa im“ integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030“ sowie in der neuen „Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung“. Denn „Mockau und Schönefeld, weisen einen hohen sozioökonomischen Handlungsbedarf auf, begründet es Martina Menge-Buhk von der Pressestelle der Stadt.

Was ist familienfreundliche Stadtpolitik?

Die familienfreundliche Stadtpolitik konzentriere sich darauf, wohnortnahe Betreuungsplätzen für Kinder bereitzustellen und Infrastruktur sowie Angebote im Kontext der Familienfreundlichkeit zu fördern, heißt es. So sollen in Zukunft mehr Kindertagesstätten zu Familienzentren, wie dem in der Klingenthaler Straße, ausgebaut werden.

Bei den im Familienkompass angesprochenen Problemen dagegen „kann die Stadt aber nur sehr begrenzt einwirken“, erklärt sie, „da es sich vordergründig um private und gewerbliche Belange handelt“.

