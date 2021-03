Leipzig

Es geschehen noch Wunder: Ab Ostern starten in Leipzig einige große Baugebiete für Eigenheime, Doppel- und Reihenhäuser. Wunder deshalb, weil der Markt in den letzten Monaten fast leer gefegt war. „Es gibt nichts mehr im Leipziger Stadtgebiet – und wenn doch, dann meist zu Wahnsinnspreisen“, hieß es allerorten – als sich die LVZ in den letzten Tagen nach entsprechenden Angeboten erkundigte.

Trotzdem konnte die Redaktion mit tatkräftiger Unterstützung vom Stadtplanungsamt sowie vielen Firmen aus der Baubranche eine lange Liste erstellen, wo es aktuell doch noch Flächen geben dürfte – und wo zeitnah oder später neue Siedlungen entstehen sollen. Diese Liste ist sicher nicht komplett, weil gerade preisgünstige Grundstücke den Anbietern sofort aus der Hand gerissen werden. Dennoch helfen die hier folgende Karte, Bilder und Texte den suchenden Familien hoffentlich beim Finden.

Rückmarsdorf: 2020 wurde der Bebauungsplan „Am Wachberg“ endlich rechtskräftig. Der Vorhabenträger Siewert Hausbau kann nun westlich der Miltitzer Straße 36 Einfamilienhäuser errichten. Die Erschließung läuft bereits, teilte das Unternehmen aus Halle gegenüber der LVZ mit. Vertriebsstart für zunächst 15 Grundstücke (etwa 500 Quadratmeter groß) sei am 1. April.

Großzschocher: Im Umgriff des B-Plans 9.1 „An der Neubauernsiedlung“ (für 50 Häuser) sind eventuell noch nicht alle Parzellen bebaut.

Für das Baugebiet "Am Wachberg" in Rückmarsdorf lag schon vor drei Jahren dieses städtebauliche Konzept vor. Nach Ostern 2021 beginnt nun die Vermarktung der ersten Parzellen. Quelle: Stadtplanungsamt

Knautkleeberg: Der Bebauungsplan 425 „Wohnsiedlung Emil-Teich-Straße“ für 54 Häuser wurde letzten Monat öffentlich ausgelegt. Geplant sind nördlich der Straße ein neuer Ortskern samt Kita, Gewerbe, Wohnprojekten sowie Gastronomie im Walradus-Hof. Südlich der Straße entstehen ab dem ersten Halbjahr 2022 exakt 45 Reihenhäuser für Familien. Der Anbieter Deutsche Reihenhaus AG aus Köln offeriert dann zwei Haustypen (120 und 145 Quadratmeter), die sich in elf Gebäuden um einen Platz mit Spielgeräten anordnen. Für den Klimaschutz wird gerade der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen geprüft, so Sprecher Achim Behn. Hinzu kommen neun freistehende Einfamilienhäuser auf einer benachbarten Fläche, die einer privaten Erbengemeinschaft gehört.

45 Reihenhäuser an der Emil-Teich-Straße in Knautkleeberg werden ab 2022 von der Deutsche Reihenhaus AG aus Köln gebaut – rings um einen zentralen Platz mit Grün und Spielanlagen. Quelle: Deutsche Reihenhaus AG

– Eventuell noch Restflächen gibt es im Plangebiet 391 „Nördlich der Fortunabadstraße/Dieskaustraße“, wo 20 Eigenheime Baurecht bekamen. An der Fortunabadstraße hatte Dima Immobilien jüngst Holzhäuser vermittelt – die sind alle schon weg.

– Am Knautkleeberger Sportplatz wird das „Wohngebiet östlich Kaninchensteig“ künftig noch mal um 20 Siedlungshäuser erweitert.

Knauthain: In der neuen Siedlung Rehbacher Straße stehen mittlerweile viele Eigenheime im Rohbau oder sind schon fertig. 25 Parzellen hatte die städtische Entwicklungsgesellschaft LESG dort 2019 bauträgerfrei an Familien vergeben, die etwa 40 Kinder mitbringen wollten. Die Erschließungsplanung für den zweiten Bauabschnitt mit 39 Parzellen ist eingereicht, so Geschäftsführer Sebastian Pfeiffer. Etwa die Hälfte davon werde im zweiten Halbjahr 2021 zum Kauf ausgeschrieben, wobei im Vergabeverfahren Familien mit Kindern wieder Bonuspunkte erhalten sollen. Der Rest folge dann 2022. Für den dritten und letzten Bauabschnitt mit 23 Eigenheim-Flächen wiederhole sich der ganze Ablauf dann voraussichtlich 2022/23.

An der Rehbacher Straße in Knauthain werden noch dieses Jahr weitere Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser durch die stadteigene Entwicklungsgesellschaft LESG zur Vergabe ausgeschrieben. Quelle: André Kempner

– Falls alles gut läuft, könne es dann gleich nebenan einen nahtlosen Übergang zu dem Projekt geben, das etwas mehr Entspannung auf dem engen Markt für Einfamilienhäuser in Leipzig bringen soll. Dafür überarbeitet die Stadt zurzeit die Bebauungspläne „Wohnen am Klucksgraben“ sowie „Weigandtweg“. Statt einst 160 werden nun etwa 220 Wohneinheiten in dichterer Bebauung angepeilt – zu den freistehenden Eigenheimen dürfte also auch Reihenhäuser hinzukommen. Die LESG hofft, den ersten Schwung Parzellen 2023 vergeben zu können.

– Ebenfalls in Knauthain und noch dichter am Cospudener See liegt die Angersiedlung. Vorbereitungen zur Erschließung des unbebauten Teils hatte die Leipziger Reinbau GmbH schon 2019 begonnen. Bei dem zweiten Abschnitt mit 50 Einfamilienhäusern kann es nun in diesem Jahr losgehen, so die Stadt. Reinbau nannte noch keinen Termin für den Vermarktungsstart.

Meusdorf: Am Cervantesweg (B-Plan 311 für 40 Häuser) gibt es mit viel Glück vielleicht noch Chancen.

Im zweiten Abschnitt der Angersiedlung kann in diesem Jahr eigentlich der Bau von weiteren 50 Einfamilienhäusern beginnen. Noch gibt der Entwickler Reinbau aber keinen Termin für den Vermarktungsstart bekannt. Quelle: Stadtplanungsamt

Probstheida: Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Russenstraße 120 (nahe Feldstraße) dürften sich bald 53 Familien ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen. Anfang 2022 möchte die Firma Werner Wohnbau dort als Bauträger für großteils Reihenhäuser loslegen, sagte deren Leipziger Vertreter Holger Koß. „Wir warten da nur noch auf das behördliche Go.“

Holzhausen: Der B-Plan 403 am Wiesenblumenweg erlaubt den Bau von bis zu 50 Häusern. Angeblich ist längst alles weg, jedoch bietet die Ruba Hausbau GmbH den Standort nach wie vor im Internet an.

Stötteritz: Bauland für 16 Eigenheime (mit Autostellplatz) offerierte vor einiger Zeit die Sigma Investitions GmbH – neben ihrem Sitz in der Breslauer sowie Holzhäuser Straße.

Althen: Im Theodor-Kunz-Ring startet Werner Wohnbau gleich nach Ostern die Arbeiten für elf Reihenhäuser (136 Quadratmeter Wohnfläche, 5,5 Zimmer, Preise ab 329.900 Euro). Gut die Hälfte der Einheiten ist bereits reserviert.

Baalsdorf: Seit 2012 bemüht sich eine private Eigentümergemeinschaft um Baurecht für 6,5 Hektar an der Ziegelstraße. Auf dem Areal einer früheren LPG-Geflügelmastanlage sollen bis zu 200 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Die Stadt arbeitet dafür am Entwurf des Bebauungsplans 429. Die Firma Prill Immobilien als Vermarkter erwartet, dass der Start wohl frühestens 2022 erfolgen kann.

In Baalsdorf läuft ein Planverfahren für bis zu 200 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Quelle: Patrick Moye

Engelsdorf: Die Leipziger Firma Arcadia Investment würde gern noch 2021 auf zwei Flächen an der Althener und Zweinaundorfer Straße insgesamt rund 50 Doppelhaushälften und zehn Einfamilienhäuser anbieten. Die Abstimmung dazu mit der Stadt läuft, sagte Geschäftsführer Alexander Folz. Falls nicht extra ein Bebauungsplan erstellt werden muss, ließen sich dort „zügig und unkompliziert in integrierten Lagen Wohnquartiere für Familien und Eigentumssuchende schaffen“.

– An der Harpstedter Straße bietet das Unternehmen „Die Bauprofis“ aus Beucha sechs Grundstücke für Einfamilienhäuser an. Größe: 324 bis 360 Quadratmeter.

– Der alte Bebauungsplan E-164 „Südlich der B6“ am Jahnweg wird derzeit angepasst. Danach könnten auf rund zwei Hektar etwa 80 Häuschen entstehen, so die Stadt. Den Großteil des Areals verorten Insider bei der Reinbau GmbH Leipzig.

– Am Alten Marktweg schafft die Firma Helma jetzt 22 Reihenhäuser im „Engels Garten“ Die Wohnflächen liegen bei fast 140 Quadratmetern, die Grundstücke bei 100 bis 204 Quadratmetern. Die Erschließungsarbeiten laufen seit Februar. Bei Preisen von 361.000 bis 382.500 Euro (plus 15.000 Euro für den Stellplatz) sind schon sechs Häuser verkauft.

Paunsdorf: Im Mega-Wohngebiet „Heiterblick-Süd“, das die Stadt Leipzig selbst entwickeln und ab frühestens 2023 verwirklichen will, sind derzeit auch etwa 250 Eigenheime für Selbstnutzer vorgesehen.

Die Parkstadt Portitz bietet eigentlich 750 Parzellen für Eigenheime, wächst derzeit aber nur in kleinen Schritten. Nur ein halbes Dutzend Bauflächen sind gerade im Angebot. Quelle: André Kempner

Portitz: In der Parkstadt wären planungsrechtlich 750 Einfamilienhäuser möglich, erst etwa 100 wurden tatsächlich errichtet. Die Stadt überprüft die Planung zurzeit auf die Frage, ob der individuelle Wohnungsbau zu Lasten anderer Nutzungen erhöht wird. Zuletzt kamen nur häppchenweise Angebote auf den Markt. Jedoch vermittelt Dahler & Companie Immobilien derzeit sechs Reihenhäuser an der Werfelstraße – mit Grundstücken von 140 bis 400 Quadratmetern. Je nach Wohnfläche (90 plus Ausbaureserve bis 125 Quadratmeter) variiert der Preis von 321.800 bis 417.500 Euro.

Seehausen: Größte Baustelle im Ort sind die „Seehausener Ehrenhöfe“ unweit der Kirche. 38 Eigenheime in Form eines historischen Gutshofes baut dort der Branchenriese Bonava. Laut Regionalleiter Frank Schwennicke werden die ersten Einheiten Ende September an die neuen Eigentümer übergeben. Von den 19 Reihen- und Einfamilienhäusern seien acht verkauft, sechs reserviert, vier noch frei und ein Musterhaus geplant. Die Wohn- und Nutzfläche liege zwischen 198 und 293 Quadratmetern. Preis der freien Objekte samt Carport oder Garage: 424.000 bis 578.000 Euro. Der ganze erste Hof in der Seehausener Allee 58 soll bis Sommer 2022 fertig werden.

Gegenüber der Kirche von Seehausen baut der Branchenriese Bonava 38 Einfamilienhäuser in verschiedenen Größen. Sie werden so angeordnet, dass das Bild einem historischen Gutshof entspricht. Im ersten Bauabschnitt sind nur noch vier Häuser frei, aber der nächste wird schon ab Herbst 2021 zum Kauf angeboten. Quelle: André Kempner

„Aktuell bereiten wir den zweiten Wohnhof im südlichen Anschluss vor“, erklärte Schwennicke. Dort seien 24 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser geplant, zweigeschossig plus Satteldach. Vertriebsstart: im Herbst 2021. Die Häuser im neuen Abschnitt erhielten voraussichtlich etwas weniger Wohn- und Nutzfläche von 130 bis 180 Quadratmetern. Die Preise dann: ab 400.000 Euro. Baustart: im Frühjahr 2022.

– Anfang 2022 beginnt die Deutsche Reihenhaus AG ein Projekt mit der Adresse „Zum Gut 34“. Dort sind 14 Einfamilienhäuser geplant.

– Hinter der Kirche 2 (so die Adresse) will die Leipziger dk Real Estate einen Dreiseithof ab 2022 denkmalgerecht sanieren und um sechs Reihenhäuser ergänzen. Bei 126 bis 168 Quadratmetern werden für die Häuser 480.000 bis 600.000 Euro verlangt. Zwei davon sind noch frei.

Wiederitzsch: In der Riedelsiedlung (B-Plan E-136 für 20 Häuser) oder an der Bahnhofstraße (B-Plan E-35 für 40 Häuser) könnte sich noch ein Goldnugget finden lassen.

Gohlis: Im Hof der Georg-Schumann-Straße 72 (am Eissalon „Florenz“) sollen einige Altbauten in neun Stadthäuser verwandelt werden. Noch fehlt die Baugenehmigung, heißt es bei Dima Immobilien.

Für den „Georgs Hof“ mit neun Stadthäusern nahe der Georg-Schumann-Straße wurde die Baugenehmigung vom Rathaus noch immer nicht erteilt. Quelle: Dima Immobilien

– Östlich der Bremer Straße läuft das Bebauungsplanverfahren 433 für ein größeres Wohnquartier – mit eventuell 90 Einfamilienhäusern.

Breitenfeld: Für die Björneborgstraße 15 hat das Rathaus im Januar den Vertrag über den Straßenbau mit der KVB Beta GmbH aus Hanau abgeschlossen. Diese will auf dem Gelände der früheren Rindermastanlage, die 2019 abgerissen wurde, nun 19 Einfamilienhäuser anbieten.

Lindenthal: Beim künftigen Baugebiet „Lange Trift/Nordseite“ haben der Projektsteuerer LESG, das Liegenschaftsamt und die Leipziger Wasserwerke nun endlich „eine gute Lösung“ gefunden, wie das Regenwasser vor Ort abgeleitet werden kann. 46 Eigenheime sollen zeitnah entstehen. Die Erschließungsarbeiten schreibt die LESG noch 2021 aus. Wann die Vergabe der Parzellen beginnt, dazu laufen noch Abstimmungen bei der Stadt.

Neulindenau: Das verlassene Texafol-Gelände am Karl-Heine-Kanal/Lützner Straße soll zur Wohnanlage werden. Die Stadt überarbeitet dafür aktuell den B-Plan 410. Auch 20 Einfamilienhäuser sind möglich.

Ab 2022 will die Leipziger Firma dk Real Estate neben der Kirche von Seehausen einen historischen Dreiseithof sanieren und unter anderem um sechs neue Reihenhäuser ergänzen. Quelle: dk Real Estate

Von Jens Rometsch