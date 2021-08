Wermsdorf

Am Donnerstag billigte der Gemeinderat den Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Bebauungsplan für das Wohngebiet „Reckwitz III“ aufzustellen.

Klangvoller Name gefunden

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) betonte, dass es sich dabei um einen Arbeitstitel handele. Mehrheitsfähig schien bei der Diskussion darüber im Rat die Bezeichnung „Döllnitzhöhe“ zu sein.

Egal, wie es heißt, ist das ein rund 3,5 Hektar großes Areal. Es handelt sich dabei um eine Teilfläche des Geländes zwischen der vorhandenen Bebauung in Reckwitz und der Wermsdorfer Ortsumfahrung – begrenzt durch den Küchenweg und die zur Brücke führende Straße.

Der Bürgermeister stellte klar, dass hier nicht heute und auch noch nicht gleich morgen gebaut werden könne. Der Aufstellungbeschluss sei als eine Art Willenserklärung zu bewerten, diese Fläche für Wohnbebauung zu nutzen.

Eigentümer ist verkaufsbereit

Er listet in der Regel sämtliche dafür in Betracht kommenden Flurstücke auf. In diesem Fall ist es nur eins, dessen Eigentümer der Freistaat Sachsen ist. Dieser sei grundsätzlich verkaufsbereit. Erste grobe Vorstellungen sind, dort eine Straße hineinzulegen und links und rechts davon Bauparzellen auszuweisen.

Auf Nachfrage erklärte der Bürgermeister, dass man nicht in den „recht gut angewachsenen“ Grünstreifen eingreifen werde, der als Ausgleichsmaßnahme zum Bau der Umgehungsstraße angelegt worden sei. Das Baugebiet sei relativ leicht zu erschließen, beispielsweise sei der Abstand zu vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen gering.

Nach ersten Entwürfen könnten auf der vorgesehenen Fläche 38 Bauplätze entwickelt werden. „Dieses Baugebiet würde zur Verdichtung und Abrundung der Bebauung in Reckwitz beitragen“, betonte Matthias Müller.

Die Planungen, für die mit diesem Beschluss der Grundstein gelegt wurde, sollen neben der Erschließung des Wohngebeites die geordnete städtebauliche Entwicklung dort sichern. Zu den weiteren Zielen gehört der „Ausgleich voraussichtlicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes“.

Von Axel Kaminski