Ingolstadt

Bei Audi fährt jetzt der neue A3 vor. Die vierte Generation des vornehmen Golf-Verwandten kommt im Mai in den Handel und soll bei 26.800 Euro starten, teilte der Hersteller mit.

Während sich das Format des Kompakten nur um wenige Zentimeter ändert, bekommt der A3 laut Hersteller eine sichtlich neue Form: Die zeigt sich vor allem an der neuen Front. Die Flanken mit konkavem Einzug sollen sportlicher wirken, so der Hersteller.

Der A3 ist immer online

Dazu gibt es ein neues Interieur, das den nächsten Schritt hin zur Digitalisierung macht: Animierte Instrumente, ein großer Touchscreen und mehr Sensorflächen statt Schaltern sollen die Bedienung vereinfachen Eine dauerhafte Online-Verbindung soll die Vernetzung verbessern.

Für den Antrieb haben die Bayern eine Reihe neuer Motoren eingeplant. So elektrifizieren sie nun auch in der Kompaktklasse die ersten Benziner mit einem Startergenerator samt 48-Volt-Netz, der bis zu 0,4 Liter Benzin sparen soll.

Auch die Sportversionen S3 und RS3 sind wieder geplant

Zum Start gibt es den A3 als 1.5 TFSI mit einem 110 kW/150 PS starken Benziner sowie einen 2.0 TDI, der 85 kW/116 PS oder 110 kW/150 PS leistet. Wenig später folgen ein 1.0 TFSI mit drei Zylindern und 81 kW/110 PS sowie der 1,5-Liter als Mild-Hybrid.

Anfangs nur als Fronttriebler lieferbar, will Audi den A3 auch wieder mit Allradantrieb anbieten. Außerdem sind weitere Benziner und Diesel sowie eine Erdgasversion und ein Plug-in-Hybrid geplant, teilen die Bayern mit. Ebenfalls in der Pipeline sind dem Vernehmen nach die Sportversionen S3 und RS3 sowie das Stufenheck. Das A3 Cabrio geht einem Sprecher zufolge dagegen nicht mehr in die Verlängerung.

dpa