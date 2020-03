Sie befürchten einen höheren Planungsaufwand, der sich im Vergleich zu einer Pauschalreise nicht rechne. Zu Unrecht: Die Experten von ADAC-Reisen verraten, was ein Wohnmobil-Urlaub in Fernreiseländern Besonderes zu bieten hat.

Mit einem Wohnmobil sind Sie der Natur so nah wie nie: Ob am Waldrand in Kanada, an den Küsten Australiens oder in einem Nationalpark in Namibia – bei offenem Fenster lauschen Sie in der Nacht nur den Geräuschen der tierischen Waldbewohner oder dem Rauschen des Meeres. Das Frühstück am nächsten Morgen verbringen Sie so mit direktem Blick auf faszinierende Naturphänomene oder atemberaubende Landschaften. So fühlt sich Freiheit an!

Viele Reisende möchten in ihrem Urlaub spontan sein: Vielleicht möchten Sie länger an einem Ort verweilen, weil er Ihnen gut gefällt? Kaum machbar bei einer Pauschalreise! Anders ist das, wenn Sie sich für einen Urlaub mit dem Wohnmobil entscheiden und Ihre Pläne jederzeit ändern können. Urlauben Sie ganz nach dem Motto „Heute hier, morgen dort“. Weiterer Vorteil: Auch bei schlechtem Wetter bleiben Sie flexibel, weil Sie das „Dach über Ihrem Kopf“ jederzeit dabeihaben.

Sie wünschen sich einen Urlaub, der individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt ist und in dem Sie auch abgelegene Orte besichtigen können? Dann sollten Sie sich für einen Urlaub mit dem Wohnmobil entscheiden! Bei einer Tour mit dem Wohnmobil bestimmen Sie selbst, wie Sie Ihre Reise gestalten. Wie lange Sie an einem Ort verweilen, welche Routen Sie fahren – das alles liegt ganz bei Ihnen.

Wer also das Abenteuer liebt und spontan neue Orte entdecken möchte, der sollte bei der Urlaubsplanung ein Wohnmobil in Erwägung ziehen! Sie haben nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Für den Fall, dass die Urlaubsplanung Sie ein wenig überfordert, hält der neue Routen-Generator von ADAC-Reisen viele Anregungen bereit. Hier finden Sie diverse Filter für eine individuelle Reisegestaltung und Inspirationen zu aufregenden Routen.

