Zu einem kleinen Bad gesellt sich meist auch eine kleine Duschkabine, die ebenfalls nicht mit großen Stellflächen punktet. Duschartikel und Shampoos landen auch hier oft auf der Duschwanne. Ideal sind hierbei Lösungen, die selbst auf engstem Raum viel Stauraum und Platz bieten.

Hygiene- und Kosmetikartikel, Zahnpastatuben, Cremes, Parfüm, Bürste, Rasierer, Shampoo – im Bad sammelt sich schnell so einiges an. Wenn dann kaum Platz für Schränke oder andere Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden ist, stellt sich ebenso schnell die Frage nach mehr Ablagefläche. Echte Raumwunder wie Spiegelschränke können hier zügig und einfach Abhilfe schaffen. Mit einer geringen Tiefe von 12,5 cm tauchen die Schränke optisch in die Wand ein. Gleichzeitig bieten sie hierbei viel Bewegungsfreiheit, gerade an kleinen und flachen Waschtischen. Zudem punkten sie mit genug Ablagefläche für die alltäglichen Gebrauchsgegenstände im Bad. Ein weiterer Vorteil: optimales Licht dank der seitlich eingefassten Energiesparleuchten. Das Licht fällt hier durch sandgestrahltes Glas und ist dementsprechend soft. Mit der integrierten Elektrobox finden Nutzer zusätzlich Steckdosen für den Föhn oder Barttrimmer vor. In den eckigen Versionen ASP 500 und 300 oder mit weich abgerundeten Ecken im Softcube Look von HSK Duschkabinenbau ist für jedes Bad der passende Spiegelschrank dabei.

Damit in der Duschkabine, die in kleinen Bädern ebenfalls eher beengt ausfällt, genug Aufbewahrungsmöglichkeiten vorhanden sind, gibt es clevere Duschkörbe. Diese können mittlerweile ganz bequem an der Wand oder in der Ecke platziert und an der Duschtür von oben aufgehängt werden. In verschiedenen Ausführungen bieten diese ausreichend Platz für Shampoos und andere Duschutensilien. Besonders praktisch ist der Duschkorb Premium als Shower-Set-Modell. Dieser ist, dank seiner Aussparung, mit allen HSK Shower-Sets kombinierbar und kann ganz einfach vor die Brausestange montiert werden.

Abgerundet wird das kleine Bad durch praktische Kosmetikspiegel in zeitloser Chromoptik. Gerade in Bädern mit wenig Platz sind die Wandmodelle eine optimale Lösung. Mit einer optischen 5-fachen Vergrößerung bietet sich ein detailreicher Blick. Die LED-Beleuchtung mit 3 Watt sorgt für die ideale Beleuchtung. Mit diesen vielen Möglichkeiten wird selbst das kleinste Bad mit den Spiegelschränken und Accessoires zu einem echten Raumwunder.

akz-i