Energie-"Preishammer" für Mieter erst 2023

Die Mietnebenkostenabrechnung 2023 könnte für viele Menschen deutlich teurer werden. Außerdem drohen die Preise für Strom und Gas in den nächsten Monaten weiter zu steigen.

Ein Schlauch für die Heizöllieferung an einen Kunden in einem Mehrfamilienhaus ist am Füllstutzen eines Erdtanks befestigt. Quelle: Christian Charisius/dpa