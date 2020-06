Während der Corona-Pandemie sind persönliche Beratungsgespräche in Finanzfragen kaum oder gar nicht möglich. Wer aber gerade den Bau oder Kauf einer Immobilie finanziert, Fragen zu laufenden Krediten hat oder sein Haus modernisieren will, hat dennoch Bedarf an einer fachkundigen Beratung. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat daher alle 3300 Außendienstmitarbeiter für Videoberatungen geschult. Damit können die Finanz-Experten auch während Kontaktbegrenzungen für ihre Kunden da sein, um bei Fragen zu Baufinanzierungen oder Bausparverträgen schnell weiterhelfen zu können.

Eine Videoberatung hat gegenüber einem Telefongespräch einige Vorteile: Unterlagen und Dokumente können gemeinsam angeschaut und bearbeitet, Formulare ausgefüllt werden. Ein weiterer Pluspunkt: Viele Kunden schätzen es, ihren Berater nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Auf Wunsch der Kunden können auch nur sie den Berater sehen, nicht aber umgekehrt. Für die Videoberatung erhalten die Kunden in der Einladung einen Link, der sie direkt mit dem Live-Bild des Finanzberaters verbindet. Somit können Kunden einfach und bequem Antworten auf ihre Finanzfragen direkt vom Experten erhalten.

Themen, die die Kunden bewegen: Ein aktuelles Thema, das viele Kreditnehmer beschäftigt, ist der drohende Verdienstausfall durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Schwäbisch Hall sichert ihren Kunden, die Corona-bedingt in eine finanzielle Schieflage geraten sind, zu, ihre Tilgungsraten für bis zu sechs Monate auszusetzen. Wichtig ist, frühzeitig mit dem Kreditinstitut Kontakt aufzunehmen. Dabei reicht auch der Griff zum Telefonhörer.

Häufige Fragen gibt es außerdem zu den staatlichen Förderungen, die im Rahmen des Klimaschutzpakets von der Regierung verabschiedet wurden. Wer sich etwa für den Austausch seiner alten Ölheizung interessiert, kann sich mit der staatlichen Austauschprämie bis zu 45 Prozent der Kosten zurückholen. Wie das konkret funktioniert, wissen die Berater.

