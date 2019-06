Leipzig

Leipzig wächst. Rasant sogar. Aktuell leben in Leipzig rund 600 000 Menschen und es kommen jährlich etwa 10 000 Einwohner durch Zuzug oder Geburt dazu. Mit dem Anwachsen der Bevölkerung steigt natürlich auch der Bedarf nach Wohnraum. Grundstücke für Einfamilienhäuser sind in der Stadt ein knappes Gut geworden. Die Bedeutung des Leipziger Umlands als Eigenheimstandort wächst dagegen.

Schnelle Finanzierungszusage

Gerade weil die Nachfrage nach Baugrundstücken so hoch ist, geht es bei der Finanzierung neben möglichst guten Konditionen auch immer um eine schnelle Kreditentscheidung. Hier sind die Baufinanzierungsberater der Sparkasse Leipzig erste Ansprechpartner. Oft können sie bereits nach dem ersten Kundengespräch eine Finanzierungszusage mitgeben.

Auch allen, die noch nicht wissen, wie viel Haus sie sich überhaupt leisten können, sei der Gang zur Sparkasse Leipzig angeraten. Die Experten beraten nicht nur Kunden mit einem konkreten Finanzierungswunsch, sondern steigen schon viel früher ein und klären erste wichtige Fragen in einem Perspektivgespräch. Gemeinsam mit den Kunden ermitteln sie auch die maxi-male Finanzierungshöhe. Mit diesem Wert im Kopf kann es dann auf die Suche nach der passenden Immobilie gehen.

Antworten auf alle Fragen rund um das Traumhaus

Nicht nur die unmittelbaren Kosten für Kauf oder Bau beschäftigen zukünftige Eigenheimbesitzer, sondern viele weitere Fragen, unter anderem nach möglichen Förderungen zur Entlastung des Familienbudgets. Auch hier ist die Sparkasse Leipzig Ansprechpartner Nummer Eins. Jeder Kunde erhält einen individuell passenden Finanzierungsplan, der natürlich immer auch Förderungen, wie zum Beispiel das Baukindergeld, einbezieht. Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Leipzig so mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als 230 Millionen Euro vielen den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können.

Hilfe bei der Suche nach dem passenden Grundstück

Die Baufinanzierungsberater der Sparkasse Leipzig helfen auch bei der Suche nach dem passenden Objekt. Sie kennen sich auf dem lokalen Immobilienmarkt aus und wissen, wo noch Baugrundstücke zu finden sind. So ist aktuell ein Baugebiet an der Rehbacher Straße in Leipzig-Knauthain in Entwicklung. 89 Einfamilienhäuser sollen dort entstehen. 50 Wohneinheiten entstehen ab 2020 „Am Wachberg“ in Leipzig-Rückmarsdorf, 180zusätzliche Wohneinheiten soll es „am Klucksgraben“, ebenfalls in Leipzig-Knauthain geben. Die Erschließung dieses Baugrundstücks ist für 2020 in Planung.

