Krise? Welche Krise? Es gibt genug zu tun in der Wohnung, gerade jetzt, wo der Frühling seine ersten satten Sonnenstrahlen vom Himmel schickt. Aus dem Zwang, zu Hause bleiben zu müssen, kann man ein sinnvolles und kreatives Vergnügen machen.

Da es ja bekanntermaßen zu Hause am schönsten ist, machen wir unser Zuhause eben jetzt noch schöner als bisher und bereiten uns auf das Frühjahr und den Sommer vor. Wir haben sechs Ideen zusammengetragen.

1. Balkon umplanen

Geranien oder Petunien? Werfen wir diese klassische Frage mal über Bord und stattdessen einen Blick über den Pflanzkübelrand. Frische Kräuter für die Küche, neue Pflanzideen, mehr Deko und Lichtquellen: Der Balkon ist eine herrliche Spielwiese, auf der man sich wunderbar austoben kann – und das auch mit Second-Hand-Werkstoffen.

2. Versteckte Ecken putzen

Wieder einmal lümmelt sich das Wollmäuschen keck in einer Ecke, doch wo kommt es her? Es gibt viele versteckte Ecken in der Wohnung, die auch beim Frühjahrsputz gern mal übersehen werden. Spüren wir sie auf! Wer Kinder hat, kann daraus glattweg ein Detektivspiel machen.

3. Klamotten aussortieren

Classic Blue ist die Trendfarbe der Saison, ein knalliges Rot, Pink sowie Orange sind die angesagten Frühlings-Töne – und im Kleiderschrank hängen Hemden in frischem Steingrau. Auch ohne News aus dem Modebereich gilt: Was seit einem Jahr nicht getragen wurde, kann raus!

4. Fitness fördern

Der innere Schweinehund macht es sich besonders bequem, wenn man nicht vom Sofa runterkommt. Da hilft nur YouTube starten und nach Video-Fitnessübungen suchen, die man in der Wohnung mit alltäglichen Gegenständen wie Plastikflaschen, Stühlen oder dem Couchtisch umsetzen kann.

5. Neue Kochideen

Morgens Fettbemme, mittags Schnitzel, abends Käsebrot – das ist nicht wirklich Spaß auf dem Teller. Frische Salate, Aufläufe aus Saisongemüse, Kräuteröle aus eigener Balkon-Produktion: Es ist Zeit für neue kulinarische Ideen, die man jetzt in aller Ruhe sammeln und ausprobieren kann. Und gleich mal checken, ob der lange nicht genutzte Sparschäler angerostet ist.

6. Ausmisten für Flohmärkte

Einfach alles wegschmeißen, was nicht mehr in die verschönerte Wohnung passt? Die nächste Flohmarktsaison kommt bestimmt und wird vielfältig. Wer klug Gebrauchtes für den Transport zum Flohmarkt verstaut, sichert sich jetzt schon die nächste Deko-Finanzierung.

Von Stefan Michaelis