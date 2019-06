Leipzig

Sowohl bei Neubau als auch Modernisierung des Eigenheims stellt sich Bauherren und Hauseigentümern die Frage nach dem idealen Energieträger für die Heizung und Warmwasserbereitung.

Eine gute Wahl ist Erdgas: Es ist effizient einsetzbar, ohne Vorratshaltung verfügbar und emissionsärmer als traditionelle Energiequellen. In Kombination mit einer Solaranlage erfüllt Erdgas zudem die Anforderungen aktueller Energiestandards.

Um Erdgas zu nutzen, ist ein Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz notwendig. Liegt das anzuschließende Grundstück unmittelbar am Versorgungsnetz von MITNETZ GAS an, dann sind die Anschlusskosten oft günstiger als man denkt. So ist ein Standard-Erdgashausanschluss bis 30 Kilowatt bei MITNETZ GAS bereits ab 649 Euro brutto erhältlich.

Darin enthalten sind das Komplettpaket für den Standard-Netzanschluss und der Baukostenzuschuss. Das Komplettpaket beinhaltet alle Tiefbauarbeiten inklusive Herstellung von Durchbrüchen, Abdichtung der Hauseinführung und Wiederherstellung der Gebäudeisolierung, die Verlegung der Netzanschlussleitung bis 20 Meter ab Grundstücksgrenze und das Setzen des Absperrhahns im Haus.

Mit dem Baukostenzuschuss beteiligt sich jeder Netzanschlussnehmer an den Gesamtkosten für den Bau der Hauptleitung. Je nach den örtlichen Gegebenheiten können Zusatzkosten hinzukommen.

WEITERE INFORMATIONEN gibt es auf der Website unter www.mitnetz-gas.de/ hausanschluss

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS) Tel.: 08002120120 (kostenlos) www.mitnetz-gas.de

Von PR/LMG