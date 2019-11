Leipzig

Erdgas war 2019 wieder beliebtester Energieträger für die Heizung und Warmwasserbereitung in Wohngebäuden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es ist effizient einsetzbar, ohne Vorratshaltung verfügbar und emissionsärmer als herkömmliche Brennstoffe.

Um Erdgas zu nutzen, ist ein Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz notwendig. Wenn das Grundstück unmittelbar am Versorgungsnetz von MITNETZ GAS anliegt, sind die Anschlusskosten oft günstiger als man denkt. So ist ein Standard-Anschluss bis 30 Kilowatt bereits ab 649 Euro brutto erhältlich. Darin enthalten sind das Komplettpaket für den Standard-Netzanschluss und der Baukostenzuschuss. Das Komplettpaket beinhaltet alle Tiefbauarbeiten inklusive Herstellung von Durchbrüchen, Abdichtung der Hauseinführung und Wiederherstellung der Gebäudeisolierung, die Verlegung der Netzanschlussleitung und das Setzen des Absperrhahns im Haus. Mit dem Baukostenzuschuss beteiligt sich jeder Netz­anschlussnehmer am Bau der Hauptleitung.

Bauherren und Hauseigentümer, die künftig auch beim Heizen Gas geben wollen, finden unter mitnetz-gas.de Infos und Tipps rund um den Erdgasanschluss.

Kontakt:

kostenlose Servicenummer: 0800 2120120 www.mitnetz-gas.de

Von LMG/PR