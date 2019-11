Leipzig

Aktuell kennt die Finanzwelt nur ein Thema: die Leitzinssenkung der EZB. Müssen Sparer demnächst mit Negativzinsen rechnen? Die Gefahr besteht durchaus. Aber auch, wenn es nicht so weit kommt, ist klar: Wer auf klassische Sparmodelle setzt, bekommt so gut wie keine Zinsen. Zusätzlich nagt auch noch die Inflation am Ersparten. Umgekehrt gilt aber auch: Wer Geld leiht, bekommt dies aktuell zu extrem günstigen Konditionen. Gewinner dieser Situation sind ganz klar Immobilienbesitzer, aber auch -käufer.

Wer jetzt ein Haus oder eine Wohnung finanziert, kann durch das Niedrigzinsumfeld sogar gestiegene Kaufpreise kompensieren. Immobilien als Kapitalanlage, also nicht selbst genutzte Immobilien, bieten ein zusätzliches Einkommen, die Möglichkeit Vermögen aufzubauen, und sie garantieren einen stabilen Wertzuwachs.

Doch damit sich diese Erfolge einstellen, gibt es viel zu beachten. Eine gute Beratung ist dabei das A und O. Die Baufinanzierungsberater der Sparkasse Leipzig helfen dabei, die passende Immobilie und Finanzierung zu finden. Sie arbeiten mit über 30 Immobilienpartnern zusammen und erstellen ein jeweils auf die persönliche Lebenslage zugeschnittenes Finanzierungskonzept.

Terminvereinbarungen sind unter Telefon 0341 986 4901 und unter www.sparkasse-leipzig.de möglich.

Von LMG/PR